Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Isidora Š. (32) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. oktobra 2025. godine u Sinđelićevoj ulici nožem pokušao da ubije oštećenog N. L.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se stavlja na teret krivično djelo Ubistvo u pokušaju. Tužilaštvo je predložilo sudu da Isidoru Š. produži pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Isidor Š. 2. oktobra oko 16 časova u Sinđelićevoj ulici pokušao da ubije N. L. tako što se kretao trotoarom navedene ulice držeći maloljetnu ćerku u rukama, pa kada se mimoišao sa oštećenim N. L, koji se kretao u suprotnom smjeru uputio mu je pogled, te mu se obratio mu se riječima: "Šta me gledaš!".

Nakon toga je maloljetnu ćerku spustio iz naručja i iznenada iz trenerke izvadio nož, te je oštećenom N. L. zadao ubod u desnu stranu grudnog koša, nanijevši mu tom prilikom laku tjelesnu povredu. Oštećeni N. L. je uspio da pobjegne, a osumnjičeni je krenuo za njim držeći nož u ruci.