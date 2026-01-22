Glumac iz filma "Marty Supreme", Timoti Šalame, je među favoritima za osvajanje svog prvog Oskara

Izvor: Youtube printscreen / A24

Timoti Šalame (30) je ove godine nominacijom za Oskara za najboljeg glumca postavio zanimljiv rekord.

Glumac iz filma "Marty Supreme" među favoritima je za osvajanje svog prvog Oskara, nakon što je ranije bio nominovan za uloge u filmovima "Call Me by Your Name" i "A Complete Unknown".

Vidi opis Srušio dugogodišnji rekord Oskara nominacijom za najboljeg glumca: Ovo se nije desilo još od Marlona Branda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bnpparibasopen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Twitter/screenshot/ATP Tour Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/Billy Bennight / ADMedia / Profi/Billy Bennight/AdMedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/tchalamet Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/tchalamet Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/tchalamet Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Christopher Polk Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Christopher Polk Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / A24 Br. slika: 10 10 / 10

Uloga u filmu "Marty Supreme" donijela mu je dva rekorda

Nominacija za ulogu u novom filmu Džoša Safdija donijela mu je čak dva rekorda. Postao je najmlađi glumac sa trećom nominacijom za najboljeg glumca još od vremena Marlona Branda 1954. godine. Uz to, sada ima tri nominacije u toj kategoriji, čime se svrstao uz imena poput Vila Smita, Hoakina Feniksa, Gerija Oldmena i Hamfrija Bogarta.

Šalame je postao i najmlađi glumac sa osam filmova koji su bili nominovani za najbolji film. U dosadašnjoj filmografiji ima 22 dugometražna filma, a osam ih je konkurisalo u najvažnijoj kategoriji.

Ranije je izjavio da "teži veličini"

Iako je Timotijev govor na dodkeli SAG nagrada 2025. godine, u kojem je rekao da "teži veličini", izazvao podijeljene reakcije, čini se da mladi glumac ide u pravcu koji je najavio.

Najviše se ipak govori o filmu "Sinners", koji je srušio dugogodišnji rekord. Sa čak 16 nominacija nadmašio je dosadašnje rekordere "Titanik", "La La Land" i "Sve o Evi", koji su imali po 14 nominacija, te postao film sa najviše nominacija u istoriji Oskara. Film je donio i iznenađujuće nominacije za Vunmi Mosaku i Delroja Linda.