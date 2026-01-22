Objavljene nominacije za Oskara 2026: Jedan film oborio sve rekorde sa čak 16, uvedena i nova kategorija

U Los Anđelesu su objavljene nominacije za 98. dodjelu Oskara, koja će se održati u terminu nedelja na ponedeljak 15. marta u Dolbi teatru.
Glumci Danijel Bruks i Luis Pulman objavili su nominacije za Oskare 2026. u četvrtak iz Teatra Samjuela Goldvina, u organizaciji Akademije filmskih umetnosti i nauka. Dodjela Oskara će biti održana za nešto manje od dva mjeseca, tradicionalno u Dolbi teatru u Holivudu, 15. marta.
Oskari od ovog izdanja imaju novu kategoriju, nagradu za kasting, a u svim kategorijama objavljeno je po pet nominovanih, osim za najbolji film, gdje ima deset nominacija.
"Grešnici", hvaljeni horor Rajana Kuglera, postao je prvi film koji je nominovan za čak 16 nagrada Američke filmske akademije.
Film, u kojem Majkl B. Džordan glumi braću blizance koji u Misisipiju tridesetih godina prošlog vijeka otvaraju bluz klub, dok se istovremeno bore protiv rasizma i vampira, do sada je zaradio 368 miliona dolara širom svijeta. Nominovan je za nagrade uključujući najbolji film, režiju, glavnu mušku ulogu, sporednu mušku ulogu (za britanskog glumca Delroja Linda), sporednu žensku ulogu (za britansko-nigerijsku glumicu Vunmi Mosaku), kao i inauguralnu nagradu Akademije za kasting…
Oskari 2026 – nominacije:
Najbolji film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Najbolja režija
Kloi Žao – Hamnet
Džoš Safdi -Marty Supreme
Pol Tomas Anderson – One Battler After Another
Joakim Trir – Sentimental Value
Rajan Kugler – Sinners
Najbolja glavna glumica
Džesi Bakli – Hamnet
Rouz Birn – If I Had Legs I’d Kick You
Kejt Hadson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Ema Stoun – Bugonia
Najbolji glavni glumac
Timoti Šalame – Marty Supreme
Leonardo Dikaprio – One Battle After Another
Itan Hok – Blue Moon
Majkl B. Džordan – Sinners
Vagner Moura – The Secret Agent
Najbolja sporedna glumica
El Faning – Sentimental Value
Inga Ibsdoter Lileas – Sentimental Value
Ejmi Madigan – Weapons
Tejana Tejlor – One Battle After Another
Vunmi Musaku – Sinners
Najbolji sporedni glumac
Benisio del Toro – One
Džejkob Elordi – Frankenstein
Delroj Lindo – Sinners
Šon Pen – One Battle After Another
Stelan Skarsgard – Sentimental Value
Najbolji originalni scenario
Blue Moon – Robert Kaplou
It Was Just An Accident – Džafar Panahi
Marty Supreme – Ronald Bronstin i Džoš Safdi
Sentimental Value – Joakim Trir i Eksil VOgt
Sinners – Rajan Kugler
Pogledajte trejler za favorita "Sinners":
Najbolji adaptirani scenario
Bugonia – Vil Trejsi
Frankenstein – Giljermo Del Toro
Hamnet – Kloi Žao
One Battle After Another – Pol Tomas Anderson
Train Dreams – Klint Bentli i Greg Kvedar
Najbolji strani film
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Najbolji animirani film
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Najbolja montaža
F1
Marty Supreme
One battle after Another
Sentimenal Value
Sinners
Najbolji originalni saundtrek
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Najbolja pjesma
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Najbolji dokumentarni film
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Lights
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Najbolji kasting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Za konkurenciju za ovu nagradu ušlo je 317 filmova, od kojih je 201 odgovarao uslovima za najbolji film.
Oskari će biti dodijeljeni u nedelju, 15. marta, a drugi put zaredom ceremoniju će voditi voditelj i komičar Konan O’Brajen.