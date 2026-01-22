logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljene nominacije za Oskara 2026: Jedan film oborio sve rekorde sa čak 16, uvedena i nova kategorija

Objavljene nominacije za Oskara 2026: Jedan film oborio sve rekorde sa čak 16, uvedena i nova kategorija

Autor Marina Cvetković
0

U Los Anđelesu su objavljene nominacije za 98. dodjelu Oskara, koja će se održati u terminu nedelja na ponedeljak 15. marta u Dolbi teatru.

Objavljene nominacije za Oskara 2026 Izvor: www.oscars.org

Glumci Danijel Bruks i Luis Pulman objavili su nominacije za Oskare 2026. u četvrtak iz Teatra Samjuela Goldvina, u organizaciji Akademije filmskih umetnosti i nauka. Dodjela Oskara će biti održana za nešto manje od dva mjeseca, tradicionalno u Dolbi teatru u Holivudu, 15. marta.

Oskari od ovog izdanja imaju novu kategoriju, nagradu za kasting, a u svim kategorijama objavljeno je po pet nominovanih, osim za najbolji film, gdje ima deset nominacija.

"Grešnici", hvaljeni horor Rajana Kuglera, postao je prvi film koji je nominovan za čak 16 nagrada Američke filmske akademije.

Film, u kojem Majkl B. Džordan glumi braću blizance koji u Misisipiju tridesetih godina prošlog vijeka otvaraju bluz klub, dok se istovremeno bore protiv rasizma i vampira, do sada je zaradio 368 miliona dolara širom svijeta. Nominovan je za nagrade uključujući najbolji film, režiju, glavnu mušku ulogu, sporednu mušku ulogu (za britanskog glumca Delroja Linda), sporednu žensku ulogu (za britansko-nigerijsku glumicu Vunmi Mosaku), kao i inauguralnu nagradu Akademije za kasting…

Oskari 2026 – nominacije:

Najbolji film

Bugonia

F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Najbolja režija

Kloi Žao – Hamnet
Džoš Safdi -Marty Supreme
Pol Tomas Anderson – One Battler After Another
Joakim Trir – Sentimental Value
Rajan Kugler – Sinners

Najbolja glavna glumica

Džesi Bakli – Hamnet
Rouz Birn – If I Had Legs I’d Kick You
Kejt Hadson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Ema Stoun – Bugonia

Najbolji glavni glumac

Timoti Šalame – Marty Supreme
Leonardo Dikaprio – One Battle After Another
Itan Hok – Blue Moon
Majkl B. Džordan – Sinners
Vagner Moura – The Secret Agent

Najbolja sporedna glumica

El Faning – Sentimental Value
Inga Ibsdoter Lileas – Sentimental Value
Ejmi Madigan – Weapons
Tejana Tejlor – One Battle After Another
Vunmi Musaku – Sinners

Najbolji sporedni glumac

Benisio del Toro – One
Džejkob Elordi – Frankenstein
Delroj Lindo – Sinners
Šon Pen – One Battle After Another
Stelan Skarsgard – Sentimental Value

Najbolji originalni scenario

Blue Moon – Robert Kaplou
It Was Just An Accident – Džafar Panahi
Marty Supreme – Ronald Bronstin i Džoš Safdi
Sentimental Value – Joakim Trir i Eksil VOgt
Sinners – Rajan Kugler

Pogledajte trejler za favorita "Sinners":

Sinners | Official Trailer
Izvor: YouTube

Najbolji adaptirani scenario

Bugonia – Vil Trejsi
Frankenstein – Giljermo Del Toro
Hamnet – Kloi Žao
One Battle After Another – Pol Tomas Anderson
Train Dreams – Klint Bentli i Greg Kvedar

Najbolji strani film

The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab

Najbolji animirani film

Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2

Najbolja montaža

F1
Marty Supreme
One battle after Another
Sentimenal Value
Sinners

Najbolji originalni saundtrek

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners

Najbolja pjesma

Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams

Najbolji dokumentarni film

The Alabama Solution
Come See Me In The Good Lights
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Najbolji kasting

Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners

Za konkurenciju za ovu nagradu ušlo je 317 filmova, od kojih je 201 odgovarao uslovima za najbolji film. 

Oskari će biti dodijeljeni u nedelju, 15. marta, a drugi put zaredom ceremoniju će voditi voditelj i komičar Konan O’Brajen.

Tagovi

oskar nominacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ