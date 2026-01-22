Objavljene nominacije za Oskara 2026: Jedan film oborio sve rekorde sa čak 16, uvedena i nova kategorija

U Los Anđelesu su objavljene nominacije za 98. dodjelu Oskara, koja će se održati u terminu nedelja na ponedeljak 15. marta u Dolbi teatru.

Glumci Danijel Bruks i Luis Pulman objavili su nominacije za Oskare 2026. u četvrtak iz Teatra Samjuela Goldvina, u organizaciji Akademije filmskih umetnosti i nauka. Dodjela Oskara će biti održana za nešto manje od dva mjeseca, tradicionalno u Dolbi teatru u Holivudu, 15. marta.

Oskari od ovog izdanja imaju novu kategoriju, nagradu za kasting, a u svim kategorijama objavljeno je po pet nominovanih, osim za najbolji film, gdje ima deset nominacija.

"Grešnici", hvaljeni horor Rajana Kuglera, postao je prvi film koji je nominovan za čak 16 nagrada Američke filmske akademije.

Film, u kojem Majkl B. Džordan glumi braću blizance koji u Misisipiju tridesetih godina prošlog vijeka otvaraju bluz klub, dok se istovremeno bore protiv rasizma i vampira, do sada je zaradio 368 miliona dolara širom svijeta. Nominovan je za nagrade uključujući najbolji film, režiju, glavnu mušku ulogu, sporednu mušku ulogu (za britanskog glumca Delroja Linda), sporednu žensku ulogu (za britansko-nigerijsku glumicu Vunmi Mosaku), kao i inauguralnu nagradu Akademije za kasting…

Oskari 2026 – nominacije:

Najbolji film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Najbolja režija

Kloi Žao – Hamnet

Džoš Safdi -Marty Supreme

Pol Tomas Anderson – One Battler After Another

Joakim Trir – Sentimental Value

Rajan Kugler – Sinners

Najbolja glavna glumica

Džesi Bakli – Hamnet

Rouz Birn – If I Had Legs I’d Kick You

Kejt Hadson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Ema Stoun – Bugonia

Najbolji glavni glumac

Timoti Šalame – Marty Supreme

Leonardo Dikaprio – One Battle After Another

Itan Hok – Blue Moon

Majkl B. Džordan – Sinners

Vagner Moura – The Secret Agent

Najbolja sporedna glumica

El Faning – Sentimental Value

Inga Ibsdoter Lileas – Sentimental Value

Ejmi Madigan – Weapons

Tejana Tejlor – One Battle After Another

Vunmi Musaku – Sinners

Najbolji sporedni glumac

Benisio del Toro – One

Džejkob Elordi – Frankenstein

Delroj Lindo – Sinners

Šon Pen – One Battle After Another

Stelan Skarsgard – Sentimental Value

Najbolji originalni scenario

Blue Moon – Robert Kaplou

It Was Just An Accident – Džafar Panahi

Marty Supreme – Ronald Bronstin i Džoš Safdi

Sentimental Value – Joakim Trir i Eksil VOgt

Sinners – Rajan Kugler

Najbolji adaptirani scenario

Bugonia – Vil Trejsi

Frankenstein – Giljermo Del Toro

Hamnet – Kloi Žao

One Battle After Another – Pol Tomas Anderson

Train Dreams – Klint Bentli i Greg Kvedar

Najbolji strani film

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Najbolji animirani film

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Najbolja montaža

F1

Marty Supreme

One battle after Another

Sentimenal Value

Sinners

Najbolji originalni saundtrek

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Najbolja pjesma

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Najbolji dokumentarni film

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Lights

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Najbolji kasting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Za konkurenciju za ovu nagradu ušlo je 317 filmova, od kojih je 201 odgovarao uslovima za najbolji film.

Oskari će biti dodijeljeni u nedelju, 15. marta, a drugi put zaredom ceremoniju će voditi voditelj i komičar Konan O’Brajen.