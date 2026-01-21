6 brutalno dobrih detektivskih serija: Bindžovali smo ih do kasno u noć i vjerujte nam - vrijedile su!

Ukoliko ste se uželjeli kvalitetne priče i dobrih obrta, obavezno čekirajte naše predloge!

Izvor: printscreen/youtube/ONE Media/Netflix Malaysia /Peacock/Rotten Tomatoes TV

Ne možemo da kažemo da poslednjih godina nema dobrih naslova, naročito kada je riječ o trilerima. Možemo reći da su kreatori u ovom žanru briljirali sa pojedinim ostvarenjima. Međutim, kada je riječ o detektivskim serijama, izbor je, priznajemo suženiji, no, to ne znači da ga nema.

Pojedini naslovi poput "True Detective" opravdali su sva moguća i nemoguća očekivanja, i tjerali su nas da bindžujemo epizode u jednom dahu.

Zato smo izdvojili 6 predloga koji su nam držali pažnju do kraja i koja bismo ponovo gledali u svakom trenutku iznova i iznova:

1. True Detective

Na prvom mjestu je jedna od najpopularnijih serija svih vremena koja je oborila rekorde gledanosti. Tačnije, prva sezona je oborila. Ako nas pitate, druga sezona je solidna, treću smo mogli komotno i da preskočimo, ali četvrta nam je vratila vjeru u spisatelje i lično nam je favorit uz prvu. Vidjećemo da li će i peta opravdati očekivanja.

Evo o čemu se radi u svakoj sezoni, kao i trejleri istih:

Sezona 1 – Dvojica detektiva iz Luizijane, Rust Cohle i Marty Hart, istražuju ritualno ubistvo žene koje ih uvlači u mračnu mrežu seksualnog zlostavljanja, vjerskog fanatizma i korupcije. Istraga se proteže kroz više od 15 godina, dok se njihovi životi i odnosi raspadaju paralelno sa potragom za istinom.

True Detective - Season 1: Trailer - Official HBO UK Izvor: YouTube

Sezona 2 – U Kaliforniji, nakon ubistva korumpiranog gradskog službenika, tri policajca i jedan kriminalac postaju upleteni u složenu priču o političkoj korupciji, građevinskim projektima i organizovanom kriminalu. Sezona ima širu priču, više likova i fokus na sistemsko propadanje institucija.

True Detective 2, trejler Izvor: YouTube

Sezona 3 – Radnja prati istragu nestanka dvoje djece u Arkanzasu 1980. godine. Priča se odvija kroz tri vremenske linije, prateći život detektiva Waynea Haysa, uz snažan fokus na pamćenje, istinu, krivicu i starenje, a manje na klasični kriminalni zaplet.

True Detective 3, trejler Izvor: YouTube

Sezona 4 – U izolovanom gradu na Aljasci, tokom polarne noći, nestaje osam naučnika iz istraživačke stanice, a slučaj preuzimaju dvije detektivke. Istraga otkriva duboko potisnute tajne zajednice, nasilje nad ženama i elemente koji naginju psihološkom i natprirodnom hororu, uz snažnu arktičku atmosferu.

True Detective Izvor: YouTube

2. Mindhunter

Serija prati agente FBI-ja krajem 70-ih koji prvi put razgovaraju sa serijskim ubicama kako bi razumjeli njihov način razmišljanja. Kroz te intervjue razvija se novi pristup - kriminalistici – psihološko profilisanje zločinaca, uz lične i profesionalne posledice po same agente.

Mindhunter, trejler Izvor: YouTube

3. Poker Face

Glavna junakinja ima neobičan dar – nepogrešivo prepoznaje kada neko laže. Putujući Amerikom, slučajno upada u razne zločine koje rešava usput, epizodu po epizodu, u stilu klasičnih "case of the week" misterija. Ako nas pitate - savršeno za bindžovanje!

Poker Face Izvor: YouTube

4. Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Ekscentrični detektiv Dirk vjeruje da je sve u svemiru povezano, pa tako i zločini koje istražuje. Radnja je haotična, puna čudnih obrta, naučne fantastike i humora, gdje se misterije rešavaju na potpuno neortodoksan način.

Dirk Gently's Holistic Detective Agency | Trailer Izvor: YouTube

5. Mare of Easttown

Na listi mora da se nađe i serija koja je mjesecima unazad jedna od najhvaljenijih - sa razlogom! U malom američkom gradu, detektivka Mer istražuje brutalno ubistvo mlade djevojke. Dok pokušava da riješi slučaj, istovremeno se nosi sa sopstvenim porodičnim problemima i težinom zajednice u kojoj svi svakoga znaju.

Mare of Easttown Limited Series Trailer Izvor: YouTube

6. Dark Winds

Radnja je smještena na teritoriju naroda Navaho 70-ih godina, gdje dvojica policajaca istražuju niz nasilnih zločina. Kriminalistička priča isprepletena je sa duhovnošću, tradicijom i tenzijama između modernog svijeta i starih vjerovanja.