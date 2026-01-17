Najveći gangster izbjegao sve optužbe: Osuđen za neočekivanu stvar, zdravlje mu propalo zbog sifilisa

Iako je Al Kapone bio simbol nasilja i korupcije, njegova pozicija u pop-kulturi je učvršćena, pa je postao jedan od glavnih likova "zlatnog doba" organizovanog kriminala u SAD-u.

Izvor: Profimedia/Courtesy Everett Collection

Alfons Gabrijel Al Kapone rođen je 17. januara 1899. godine u Bruklinu. Pamtimo ga kao glavno lice organizovanog kriminala u SAD tokom prohibicije. Kapone je dominirao čikaškim kriminalnim podzemljem od 1925. do 1931. godine, da bi na kraju pao zbog utaje poreza. Umro je 1947. godine, a njegov život inspirisao je mnoge gangsterske priče i trilere.

Rani život i početak kriminalne karijere

Kaponeovi roditelji doselili su se u SAD iz Napulja 1893. godine, a Al je bio četvrto od devetoro djece. Odrastao je u Bruklinu, gdje je već u ranoj dobi pokazivao sklonost problematičnom ponašanju. Napustio je školu sa 14 godina nakon što je udario učitelja. Poslije toga radio je razne poslove, uključujući rad u prodavnici slatkiša, kuglani i fabrici municije. Istovremeno je bio član dječjih bandi poput Saut Bruklin Ripers i Forti Tivs Džuniors, poznatih po vandalizmu i sitnim krađama.

Ključna prekretnica u njegovom životu dogodila se kada je postao član bande Džejms Strit Bojs, kojom je upravljao Džoni Torio, mentor koji će kasnije igrati ključnu ulogu u njegovom životu. Sa 16 godina Kapone se pridružio ozloglašenoj bandi Fajv Points i počeo da radi kao barmen u salunu Harvard In, koji je vodio Torijev saradnik Frenki Jejl. U tom periodu Kapone je zadobio ožiljak na licu nakon što ga je Frenk Galučio izbo nožem zbog uvrede upućene njegovoj sestri. Taj incident kasnije mu je doneo nadimak Skarfejs.

Uspon u čikaškom podzemlju

Godine 1919. Kapone se preselio u Čikago na Torijev poziv, koji je tada bio pomoćnik velikog čikaškog kriminalnog šefa Big Džima Kolosima. Nakon Kolosimovog ubistva 1920. godine, Torio je preuzeo kontrolu nad čikaškim kriminalnim podzemljem, a Kapone mu je bio desna ruka. Početak prohibicije otvorio je nove mogućnosti za profit – krijumčarenje alkohola, a Kapone je brzo postao ključna figura u tim ilegalnim aktivnostima.

al capone- capricorn



notorious american gangster and crime lord of the 1920spic.twitter.com/sKvXeDpCoV — niy (@virgol0gy)March 30, 2016

Godine 1925, nakon što je Torio preživeo pokušaj atentata, povukao se iz kriminalnog života i prepustio kontrolu Kaponeu. Al Kapone preuzeo je vlast u Čikagu i proširio svoj uticaj nasiljem, korupcijom i strateškim ubistvima. Njegova najpoznatija zvjerstva uključuju masakr na Dan zaljubljenih 1929. godine, kada je sedam članova bande njegovog rivala Bugsa Morana ubijeno u garaži na sjeveru Čikaga.

Pad "lica s ožiljkom"

Iako je Kapone uspješno izbjegavao krivični progon za brojna ubistva i druge zločine, konačno je osuđen za nešto sasvim drugo – utaju poreza. U junu 1931. godine optužen je za 22 slučaja utaje poreza u periodu od 1925. do 1929. Na suđenju u oktobru iste godine proglašen je krivim po tri tačke optužnice i osuđen na 11 godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 dolara.

Kapone je kaznu započeo u zatvoru u Atlanti, ali je 1934. godine prebačen u Alkatraz, gdje je bio izolovan od spoljnog svijeta. Njegovo zdravlje počelo je naglo da propada zbog sifilisa, a 1939. godine pušten je iz zatvora i povukao se na svoje imanje na Floridi. Umro je 25. januara 1947. godine od zastoja srca, postavši sjena moćnog čovjeka kakav je nekada bio.

Kapone je zaista imao veoma zanimljiv život i po tome je ostao upamćen u američkoj kulturi. Njegova karijera inspirisala je brojne filmove, uključujući poznati Skarfejs iz 1932. godine. Iako je Kapone bio simbol nasilja i korupcije, njegova pozicija u pop-kulturi je učvršćena, pa je postao jedan od glavnih likova "zlatnog doba" organizovanog kriminala u SAD-u.