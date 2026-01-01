"Ko nije spreman za više posla, odmah nek' siđe": Mitrović danas počinje s reformom Pinka, poslao poruku zaposlenima

Željko Mitrović u obraćanju za Novu godinu poslao poruku zaposlenima

Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink

Čelnik "Pinka" Željko Mitrović, organizovao je novogodišnju zabavu svojim zaposlenima kojim je sada poslao ozbiljnu poruku.

U jeku otkaza, raspuštanja i ponovnog pokretanja teatra Odeon, Mitrović je poručio svima da od 1. januara 2026. godine počinje s reformom Pinka, koja uključuje i više posla.

Evo šta je napisao zaposlenima na Instagramu:

"Nova godina je, ali je i vrijeme za nova pravila! Biće ovo godina bez drijemanja, bez gubljenja vremena i bez kompromisa! Za one koji nisu spremni za reforme i za više posla , ovo je stanica na kojoj treba da sidju! Prvi januar je zapravo prvi dan nove epohe Pink Media Grupe!".

Reper odbrusio Mitroviću

Mitrović je ranije objavio da je na zabavi bio Desingerica, kojem je izrekao ozbiljnu zabranu, koju ovaj potom, nije želio da uvaži.

Željko Mitrović je na Instagram profilu objavio fotografiju sa kontroverznim reperom i otkrio kakav dogovor je postigao sa njim.

"Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike, ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing 'Onda ništa'", napisao je Mitroviću emodži koji se ludo zabavlja.