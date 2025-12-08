Iznervirani papagaj postao hit na internetu: "Angry bird" u stvarnom životu zasmejao milione

Ovaj papaga je pokazao da je bolje ne kačiti se sa njim.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na urnebesnom snimku koji je osvojio internet, zeleni-žuti papagaj prikazan je u pravom "napadu besa". Najpre se, vidno nervozan, donjim kandžama baca na hemijske olovke razbacane po stolu svog vlasnika, kao da su mu najveći neprijatelji. Zatim, u jednom trenutku papagaj kljunom grabi naočare za vid i počinje da ih udara o sto svom snagom, kao da preživljava mali nervni slom.

Naočare mu zatim iskliznu iz kljuna, ali to ga ne zaustavlja, u deliću sekunde skače da ih ponovo zgrabi, pa ih besno baca nazad na sto. Celo ponašanje izgleda kao komična kombinacija drame, frustracije i čistog papagajskog haosa.

Ovaj smešan video ubrzo je postao viralan i pregledalo ga je čak 2.5 miliona ljudi, koji nisu mogli da veruju kakav je šou jedan papagaj u stanju da napravi.

Papagaji su izuzetno inteligentne ptice, a pojedine vrste imaju nivo inteligencije uporediv sa malom decom. Mogu da rešavaju zagonetke, koriste alate, razumeju uzrok i posledicu, pa čak i da nauče desetine reči ili zvukova u pravom kontekstu.

Njihovo snažno pamćenje i sposobnost rešavanja problema potiču od veoma razvijenog mozga u odnosu na veličinu tela, što im omogućava da stvaraju veze, prepoznaju obrasce i brzo se prilagođavaju novim situacijama.