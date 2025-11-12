logo
Pas koji boluje od depresije počeo da "radi" u vrtiću: Izgubio štence pa našao novu "djecu", ovo morate da vidite

Autor Jelena Sitarica
0

Kada je jedan pas izgubio svoje štence, ljudi su odlučili da ga spoje sa mališanima u vrtiću, a rezultat je oduševio internet.

Pas koji boluje od depresije radi u vrtiću Izvor: instagram/thejaagindia

Ponekad nas život iznenadi baš kada pomislimo da više nemamo snage za nove početke, naročito kada nas savladaju loše misli. Istina je da tuga nije "rezervisana" samo za ljude, već je mogu osjećati i životinje, a dokazano je da i ljubimci mogu biti depresivni, što se i dogodilo jednom psu nakon što je izgubila svoje štence. 

Međutim, ljudi oko nje nisu prepustili ništa slučaju, kucu su odnijeli u vrtić, a upravo je tu pronašla razlog da ponovo maše repom, i to od sreće. 

Izvor: instagram/thejaagindia

Nju su "zaposlili" da radi sa najmlađima, a njena nežna narav ujedno je učila i najmlađe đake šta znače empatija i ljubav, i koliko je saosjećanje bitno. 

Snimak je odmah preplavio mreže, a ljudi ne prestaju da komentarišu emotivne kadrove:

"Znači, ako ljudi imaju depresiju, sve što treba da urade je da odu negdje gdje ima mnogo štenaca i da se druže?", "Koliko je ovo lijepo", "Izgleda toliko srećno, pogotovo kad daje šapu da je drže", "Sad mi se plače", "Koliko je sladak", "I domovi za stare treba da imaju pse ili neke druge životinje, prijalo bi im, ovo je toliko lijepo", "Taj pas ih sada gleda kao svoju djecu", pisali su ljudi.

