Rangirali smo 10 najboljih krimi trilera svih vremena: Na listi i istinita priča o Zodijaku, najmonstruoznijem ubici

Ukoliko ste raspoloženi za dobar film, ovi krimići sa triler elementima su sjajan izbor, a bilo koji da izaberete sa liste nećete pogriješiti

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes Trailers/RoadsideFlix/Warner Bros. Entertainment

Postoji nešto u krimi trilerima što nas kao društvo neodoljivo vuče. Možda je to uzbuđenje dok pratimo misteriju i pokušavamo da riješimo slučaj brže od likova na ekranu. Možda je adrenalin kada gledamo zločin koji se odvija pred našim očima. Bilo kako bilo, jasno je zašto Holivud obožava da snima ovakve filmove — a publika još više da ih gleda.

Iako su i prethodne decenije iznjedrile sjajne naslove, proteklih 25 godina pokazalo je koliko se ovaj žanr mijenja i postaje sve sofisticiraniji, a sudeći po broju nagrada i reakcijama publike, jasno je da interesovanje samo raste.

Zato smo rangirali 10 najboljih krimi trilera 21. vijeka koje jednostavno morate pogledati.

10. Drive (2011)

Drive iz 2011. trejler Izvor: YouTube

Mladi kaskader koji noću radi kao vozač za kriminalce drži se jednostavnog pravila — posao obavi brzo i nestane. Međutim, njegov život se zakomplikuje kada pokuša da pomogne komšinici i njenom mužu, pa se uplete u opasne poslove sa mafijom. Ubrzo postaje meta brutalnih kriminalaca i mora da se bori za goli život.

Zašto gledati: zbog snažne atmosfere, odlične muzike i upečatljive, gotovo hipnotične uloge Rajana Goslinga.

9. Winter's Bone (2010)

Winter's Bone trejler Izvor: YouTube

Sedamnaestogodišnja Ri kreće u potragu za ocem koji je nestao i ostavio porodicu pred opasnošću da izgubi dom. Da bi ga pronašla, mora da se suoči sa opasnim ljudima i mračnim tajnama svoje zajednice. Uprkos pretnjama, ne odustaje jer od toga zavisi opstanak njene porodice.

Zašto gledati: moćna gluma Dženifer Lorens i izuzetno napeta, realistična atmosfera.

8. Uncut Gems (2019)

Uncut Gems trejler Izvor: YouTube

Njujorški zlatar opsednut kockom neprestano juri nove načine da se izvuče iz dugova. Kada dođe do rijetkog i skupocjenog opala koji bi mogao da mu promjeni život, njegovi problemi postaju sve veći. Haos, pritisak i rizične odluke vode ga u spiralu iz koje je teško izaći.

Zašto gledati: izvanredna uloga Adama Sandlera i adrenalinska napetost bez predaha.

7. Nightcrawler (2014)

Nightcrawler Teaser Trailer Izvor: YouTube

Ambiciozni, ali sociopatski nastrojen Luj Blum otkriva svet noćnih TV reportera koji snimaju nesreće i zločine. Brzo prelazi granicu između posmatranja i aktivnog manipulisanja događajima kako bi snimio što šokantniji materijal. Njegova ambicija prerasta u opasnu opsesiju.

Zašto gledati: sjajna, jeziva transformacija Džejka Gilenhala i oštra kritika medija.

6. The Departed (2006)

The Departed trailer Izvor: YouTube

Mladi policajac se infiltrira u bostonsku mafiju, dok mafija u isto vrijeme ubacuje svog čovjeka u policiju. Oba dupla agenta pokušavaju da otkriju jedan drugoh, dok napetost i opasnost rastu iz minuta u minut. Sukob kulminira dramatičnim i šokantnim preokretima.

Zašto gledati: vrhunska glumačka postava i Skorsezeov majstorski triler.

5. Zodiac (2007)

Zodiac trejler Izvor: YouTube

Istinita priča o serijskom ubici koji je terorisao San Francisko. Novinar i karikaturista opsjednuti su razotkrivanjem njegovog identiteta, iako istraga godinama stoji u mjestu. Njihova opsesija počinje da uništava njihove živote.

Zašto gledati: jedan od najpreciznijih i najnapetijih krimi filmova o nerazriješenom slučaju.

4. Mystic River (2003)

Mystic River trejler Izvor: YouTube

Tragedija povezuje trojicu prijatelja iz djetinjstva kada ćerka jednog od njih bude brutalno ubijena. Policijska istraga otkriva stare rane i tajne, a sumnja ubrzo prerasta u želju za osvetom. Tragičan rasplet pokazuje koliko su prošlost i trauma neizbježne.

Zašto gledati: briljantne dramske izvedbe i emotivno snažna priča.

3. Gone Girl (2014)

Gone Girl Trejler Izvor: YouTube

Kada Ejmi misteriozno nestane, njen muž Nik ubrzo postaje glavni osumnjičeni. Mediji ga demonizuju, a policijska istraga otkriva mračne detalje njihovog braka. Istina se stalno mijenja, a priča vodi do šokantnih preokreta.

Zašto gledati: Finčerov perfektan triler pun neočekivanih obrta.

2. No Country for Old Men (2007)

No Country For Old Men trejler Izvor: YouTube

Lovac slučajno pronalazi torbu sa novcem posle krvavog obračuna. Ubrzo za njim kreće hladnokrvni ubica Anton Šigur, čovjek bez milosti i pravila. Šerif pokušava da razumije svijet nasilja koji ga polako prevazilazi.

Zašto gledati: izvanredan, mračan triler sa jednim od najboljih filmskih negativaca ikada.

1. Memento (2000)

Memento trejler Izvor: YouTube

Leonard pati od gubitka kratkoročnog pamćenja i pokušava da pronađe ubicu svoje žene. Osnovne činjenice zapisuje na tijelo i fotografije kako ne bi zaboravio. Priča je ispričana u obrnutom smjeru, otkrivajući istinu postepeno.

Zašto gledati: genijalna Nolanova struktura i psihološki triler koji tjera da razmišljaš.