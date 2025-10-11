Ako volite Prijatelje, ove 3 serije su savršene za vas: Nova generacija sitkoma koje bi i Džoi obožavao

Ako i vi spadate među one koji "Prijatelje" znaju napamet i stalno im se vraćaju, vrijeme je da otkrijete serije koje nose isti duh, ali u modernom izdanju.

Legendarni sitkom "Prijatelji" i dalje zauzima posebno mjesto u srcima gledalaca širom svijeta. Njegova jednostavnost, toplina i humor zasnovan na prijateljstvu čine ga neprolaznim klasikom. Ako ste među onima koji i dalje rado puštaju omiljene epizode iz Central Parka, imamo dobre vijesti, poslednjih godina pojavilo se nekoliko novih serija koje nude sličnu energiju. Iako su vremena drugačija, ono što ostaje isto jesu priče o prijateljstvu, ljubavi, zabunama i zajedničkom odrastanju. Bilo da tražite novu dozu smijeha ili seriju uz koju ćete se opustiti kao uz staru ekipu, ove tri preporuke su vrijedne vaše pažnje.

"Adults"

(2025)

Radnja: Serija prati grupu prijatelja u dvadesetim godinama koji zajedno žive u istom stanu. Svaki od njih suočava se sa izazovima odrastanja, bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili finansijama. Kroz njihove svakodnevne zgode i nezgode, gledamo kako pokušavaju da balansiraju između odgovornosti i zabave. Atmosfera je opuštena i autentična, sa puno smijeha, ali i iskrenih trenutaka. Likovi su različiti, ali ih povezuje prijateljstvo i zajednički život. Ova serija će vam se dopasti ako volite da pratite dinamične likove i realne situacije sa dozom humora i topline.

"Platonic"

(2023‑)

Radnja: Ova serija prati dvoje starih prijatelja koji se ponovo spajaju u tridesetim godinama života. Njihova veza nije romantična, ali je ispunjena humorom, podrškom i zajedničkim izazovima. Kroz kratke, duhovite epizode, serija prikazuje kako prijateljstvo može biti sigurna luka u haosu odraslog doba. Likovi su prirodni i lako ćete se poistovjetiti sa njihovim dilemama i radostima. Priča se kreće kroz razne situacije koje prikazuju i dobro i loše strane modernog života.

Mid-Century Modern

(2025)

Radnja je smještena u šezdesete godine prošlog vijeka, u urbanoj sredini punoj stila i šarma. Serija prati grupu mladih ljudi koji se trude da pronađu svoje mjesto u svijetu punom promjena i izazova. Svaki lik ima svoje snove i probleme, a njihovi međusobni odnosi stvaraju zabavne i emotivne scene. Humor je suptilan, a atmosfera nostalgična i topao, sa dozom elegancije. Serija spaja dobru glumu sa pažljivo složenim likovima i zanimljivim zapletima.

