"Mislio sam da ću završiti s muškarcem": Šaman se oženio sa princezom, kralj ga prihvatio tek posle javnog linča

Princeza Marta Luiz i njen suprug šaman Durak Veret otkrivaju sve u Netfliksovom dokumentarcu "Pobunjenički kraljevići: Nevjerovatna ljubavna priča."

Njihova veza odjeknula je u javnosti kao bomba. Princeza bijele puti, koja je oduvijek gajila naklonost ka spiritualnom svijetu i govori da "razgovara sa anđelima", iza sebe ima brak i dvije ćerke, on bise*sualni šaman, afro-američkog porijekla, sa ekstravagantnim stilom za oblačenje.

Kako je ispričala u Netfliksovom dokumentarcu "Rebel Royals: An Unlikely Love Story", koji prati razvoj njihove veze i spektakularno vjenčanje, norveška princeza Marta je ispričala da je na nagovor prijateljice prva kontaktirala Duraka, da bi se kasnije na upoznavanju pojavila sa majicom na kojoj se nalazio crni gavran - što je njegova "duhovna životinja".

Pogledajte trejler:

Donosimo vam najšokantnija otkrića iz dokumentarca!

Šta je Durek nosio kada je upoznao kralja i kraljicu

Durek Veret je upoznao kralja Haralda i kraljicu Sonju, osam mjeseci nakon što je započeo vezu sa princezom Martom Luizom. Nosio je kimono i kaubojske čizme jer mu je princeza rekla da bude svoj.

"Nisam imao pojma da bi trebalo da nosim odijelo, jer sam mislio da mogu da budem ono što jesam, kako mi je Marta objasnila", rekao je Durek. "A očigledno nije bilo tako, jer su mrzjeli moju odeću. Mislim, gotovo sve što sam uradio bilo je pogrešno. I uvijek bi dali Marti do znanja da griješim. Nije bilo u fazonu: 'Dobrodošao u našu porodicu, volimo te, razumijemo te.' Bilo je više: 'Zašto si s ovim tipom?'"

Princezin prvi muž se ubio nakon što je objelodanila vezu

Nakon što je bivši suprug princeze Marte Luiz, Ari Ben, izvršio samoubistvo na Božić 2019. godine, ona se oslonila na Dureka tokom tog teškog perioda.

"Kao da smo pronašli način da budemo zajedno i da prođemo kroz sve te emocije, i za mene je Durek bio zaista, zaista stijena... Trebala mi je moja stijena, trebao mi je neko ko će biti tu za mene. Mogla sam da pričam s njim o svemu, jer suočavanje s tugom 24 sata dnevno je zaista, zaista teško", otkrila je princeza u dokumentarcu.

Durak ne vidi sebe ni kao strejt ni kao gej osobu

"Ne vidim sebe ni kao strejt ni kao gej. Nije važno da li je u pitanju muškarac ili žena – ili čak neko biće s druge planete, što se mene tiče. Radi se o energiji koju neko zrači", rekao je govoreći o svojoj se*sualnosti, dodajući da je "uvijek mislio da će završiti sa muškarcem".

Ćerke princeze Marte, koje su se takođe pojavile u dokumentarcu, rekle su da su u početku mislile da je Durek gej kada im ga je majka predstavila kao prijatelja.

"Prvi put smo počele da čujemo za Dureka tri godine nakon razvoda, bile smo u Los Anđelesu i upoznavale jednog od maminih gej prijatelja", rekla je Lija, dok je Ema dodala: "Kada smo ga prvi put upoznale, pomislila sam: 'Aha, on je gej'. Ima mnogo izraženu ličnost. Nama se to dopalo."

Durek tvrdi da u njemu živi više osoba: "U meni je mali dječak. Imam i ženu. Imam i divu", rekao je.

Sestra mu donirala bubreg, ali mu je potreban novi

Pored toga što je podijelio njihovu ljubavnu priču, Durek je otkrio i zdravstveni problem koji mu je pomogao da shvati ko zaista jeste.

"Krvni sudovi u mojim bubrezima su pukli. Imao sam otkazivanje bubrega, i cijelo moje tijelo je počelo da prestaje sa radom. Umirao sam. Prešao sam na onu stranu i vidio cio svoj život, od djetinjstva", detaljno je ispričao.

Nakon ovog iskustva, znao da mora da postane "osoba za koju je rođen da bude." Prisjetio se: "Posle toga, moja sestra mi je dala bubreg, i to mi je promijenilo život. Odlučio sam da više neću raditi ništa osim što ću biti šaman Durek."

Nakon transplantacije bubrega, tri puta nedeljno ide na dijalizu da bi ostao živ. Kako se navodi, njegovo zdravstveno stanje je nedavno počelo da se pogoršava, i sada čeka na novi organ.

Kako su princ Hari i Megan Markl naveli kralja Heralda da prizna rasizam s kojim se suočavao

Prema riječima šamana, norveška kraljevska porodica - kralj Herald, kraljica Sonja i prijestolonaslednik Hakon "nisu znali šta je rasizam" kada su ga upoznali.

"Gledali su me kao da sam lud kada bih rekao da postoji rasizam", primetio je.

Međutim, stvari su se promijenile nakon što su princ Hari i Megan Markl dali iskren intervju Opri Vinfri 2021. godine.

Durek je nastavio: "Tek kada su Hari i Megan izašli u javnost s Oprinom emisijom, dobio sam poruku od kralja u kojoj me pita: 'Da li misliš da smo te tretirali na isti način?' Kada sam rekao da, rekli su: 'Dobro, moramo da održimo porodičnu raspravu'. Naravno, moja porodica je rekla: 'Ne žele da vode porodičnu raspravu zato što ne žele da te tako tretiraju, već zato što se boje da ti ne budeš sledeći kod Opre'. Hajde da budemo iskreni!"

Nakon što su saznali za njegova iskustva, kralj Harald i kraljica Sonja su napisali saopštenje za medije o rasizmu i načinu na koji je Durek tretiran.

"Kada smo uspjeli da riješimo stvari kao porodica na ljubazan način, to nas je zbližilo", dodao je.

Na ovaj kraljev čin osvrnuo se i sam princ Hari u jednom intervjuu, navodeći da bi i ostale kraljevske porodice trebale da slijede njegov primjer.

