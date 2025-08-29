Nećete verovati koga je pas odabrao za "fotelju": Faca joj govori više od 1000 reči, internet ne prestaje da se smeje

Zlatni retriver opušteno je uživao sedeći na svom cimeru, vrlo neraspoloženoj narandžastoj mački, koja ni najmanje nije delila njegovo oduševljenje.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan zlatni retriver odlučio je da sebi obezbedi maksimalan komfor, tako što je seo pravo na narandžastu mačku. Sama scena bila bi dovoljno smešna i bez ičega više, ali ono što je sve gledaoce potpuno oduševilo jeste mačkino lice: smoreno, nervozno i potpuno bez volje za životom. Pas je odmah mački stavio do znanja ko je gazda u kući i da ako on želi da sedne negde, on će i sesti.

Retriver, s druge strane, deluje potpuno zadovoljno. Ušuškao se na mački kao da sedi na najmekšoj fotelji, bez imalo osećaja da možda, samo možda, ne bi trebalo da koristi mačku kao jastuk.

Iako se često smatraju prirodnim suparnicima, mačke i psi u zajedničkom domu mogu razviti iznenađujuće složen i nežan odnos. Sve zavisi od njihove naravi i načina na koji su upoznati. Psi često prilaze mačkama razigrano, dok mačke oprezno postavljaju granice. Vremenom, mnogi nauče da poštuju prostor i rutinu onog drugog, pa žive u miru.