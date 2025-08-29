logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nećete verovati koga je pas odabrao za "fotelju": Faca joj govori više od 1000 reči, internet ne prestaje da se smeje

Nećete verovati koga je pas odabrao za "fotelju": Faca joj govori više od 1000 reči, internet ne prestaje da se smeje

Autor Ana Živančević
0

Zlatni retriver opušteno je uživao sedeći na svom cimeru, vrlo neraspoloženoj narandžastoj mački, koja ni najmanje nije delila njegovo oduševljenje.

Nećete verovati koga je pas odabrao za "fotelju": Faca joj govori više od 1000 reči, internet ne prestaje da se smeje Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan zlatni retriver odlučio je da sebi obezbedi maksimalan komfor, tako što je seo pravo na narandžastu mačku. Sama scena bila bi dovoljno smešna i bez ičega više, ali ono što je sve gledaoce potpuno oduševilo jeste mačkino lice: smoreno, nervozno i potpuno bez volje za životom. Pas je odmah mački stavio do znanja ko je gazda u kući i da ako on želi da sedne negde, on će i sesti.

Retriver, s druge strane, deluje potpuno zadovoljno. Ušuškao se na mački kao da sedi na najmekšoj fotelji, bez imalo osećaja da možda, samo možda, ne bi trebalo da koristi mačku kao jastuk. 

Iako se često smatraju prirodnim suparnicima, mačke i psi u zajedničkom domu mogu razviti iznenađujuće složen i nežan odnos. Sve zavisi od njihove naravi i načina na koji su upoznati. Psi često prilaze mačkama razigrano, dok mačke oprezno postavljaju granice. Vremenom, mnogi nauče da poštuju prostor i rutinu onog drugog, pa žive u miru.

Tagovi

pas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ