Svako jutro krene da pomazi mačku, a nađe jaje: Vlasnik u šoku zbog onoga što ga je sačekalo

Jedna uporna kokoška insistirala je da snese jaje na mjestu na kom to niko nije očekivao.

Izvor: TikTok printscreen/ chrizzybear

Jedna neobična kokoška osvojila je srca miliona korisnika TikToka, a sve zbog svoje neobjašnjive privrženosti, mačjoj korpi. Video prikazuje kako ova odlučna koka svakog jutra hita iz kokošinjca pravo u garažu, ignorišući ostala mjesta za nošenje jaja. Njena meta je upravo mjesto gdje mačka spava.

Uprkos tome što nijedna druga kokoška ne pokazuje interesovanje za taj prostor, ova uporna koka ne odustaje. Trčeći kao da je u misiji, svakog dana želi da bude prva koja će se smjestiti u meku korpu prije nego što stigne njen suparnik.

Vlasnik, zaintrigiran njenim ponašanjem, riješio je da napravi mali eksperiment i spusti korpu s police na pod. Reakcija nije izostala, koka je zbunjeno zastala, gledajući korpu kao da pokušava da shvati šta se upravo dogodilo. Ipak, nakon kratkog razmišljanja, ušla je unutra i kao i uvijek, snijela svoje jaje, potvrđujući da je to mjesto, bez obzira na sve, njena zona komfora.

Ko bi rekao da će kokoška s fiksacijom na mačju korpu postati zvijezda TikToka? Sa preko 3,7 miliona pregleda i 135.000 lajkova, njena jutarnja trka do "gnezda" nasmijala je milione!