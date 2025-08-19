10 najoriginalnijih filmova u poslednjih 10 godina: Horori, fantazije i trileri koji su sve sem "već viđeno"

Izdvojili smo naslove koji su se izdvojili od svih drugih po svom kreativnom narativu, načinu snimanja i cjelokupnoj priči

U vremenu kada Holivud sve češće igra na sigurno kroz nastavke i rimejkove, pravo je osvježenje naići na filmove koji donose nešto novo i neočekivano. Tokom poslednje decenije pojavilo se nekoliko autora koji su uspjeli da probiju šablone i ponude priče koje se izdvajaju od drugih.

Naslovi koji slijede predstavljaju neke od najhrabrijih, najoriginalnijih i najneobičnijih filmova poslednjih godina. Iako pripadaju različitim žanrovima i imaju potpuno različite tonove, svima je zajedničko to što rizikuju – koriste neobične narativne forme, upečatljivu estetiku i neočekivane zaplete. U moru sve sličnijih bioskopskih ostvarenja, ovi filmovi se izdvajaju kao autsajderi, trenutni klasici koji ruše pravila svog žanra i donose jedinstveno, nezaboravno filmsko iskustvo.

1. Saint Maud (2019)

Radnja filma:

Psihološki horor o mladoj medicinskoj sestri Mod, koja postaje opsesivno posvećena svojoj teško bolesnoj pacijentkinji. Uvjerenje da mora da "spase njenu dušu" vodi je u sve dublji fanatizam. Kako se granica između vjere i ludila briše, Mod tone u jeziv i samodestruktivan zanos.

Zašto je poseban:

Izdvaja se jer horor prepliće sa intimnim psihološkim portretom – više je priča o usamljenosti, vjeri i ludilu nego klasični "strašni film". Njegova jeziva atmosfera gradi se suptilno, a finale ostavlja snažan šok.

2. Under the Silver Lake (2018)

Radnja filma:

Misteriozni triler prati mladog Semija iz Los Anđelesa, koji nakon nestanka svoje komšinice kreće u neobičnu istragu. Njegovo traganje otkriva bizarne šifre, teorije zavjere i skrivene poruke u pop kulturi. Film je mješavina noar estetike i paranoičnog humora.

Zašto je poseban:

Film koji izgleda kao detektivska misterija, ali se pretvara u lavirint teorija zavjere i skrivenih kodova pop kulture. Poseban je jer spaja noar estetiku, satiru i paranoju modernog društva.

3. Get Out (2017)

Radnja filma:

Mračni triler sa društvenim komentarom o mladom Afroamerikancu Krisu, koji odlazi u posjetu roditeljima svoje djevojke bjelkinje. Naizgled ljubazan vikend pretvara se u noćnu moru, jer otkriva jezivu tajnu porodice. Film vešto kombinuje horor, satiru i kritiku rasizma.

Zašto je poseban:

Horor koji je zapravo društvena kritika, pun napetosti, ali i ironije. On koristi žanrovske klišee da bi progovorio o rasizmu i nejednakosti na način koji do tada nije viđen u popularnoj kinematografiji.

4. A Ghost Story (2017)

Radnja filma:

Poetična priča o duhu čovjeka koji nakon smrti ostaje u kući u kojoj je živio sa voljenom. Obavijen u jednostavno bijelo platno, posmatra kako vrijeme prolazi, ljudi dolaze i odlaze, a svijet se mijenja. Film istražuje usamljenost, prolaznost i sjećanja.

Zašto je poseban:

Minimalistički i poetski film, koji u liku "duha pod čaršavom" pronalazi duboko emotivnu priču o prolaznosti i sjećanjima. Njegova sporost i tišina su upravo ono što ga čini nezaboravnim.

5. The Shape of Water (2017)

Radnja filma:

Romantična fantazija o gluvoj čistačici koja u tajnoj laboratoriji otkriva neobično amfibijsko biće. Umjesto straha, ona osjeća bliskost i rađa se ljubavna priča između dvoje "autsajdera". Film spaja bajku, romansu i društvenu alegoriju.

Zašto je poseban:

Moderna bajka koja kombinuje romansu i fantastiku, ali sa snažnom društvenom porukom o prihvatanju različitosti. Poseban je po tome što ljubavnu priču gradi između dvije potpuno nespojive "vrste".

6. I'm Thinking of Ending Things (2020)

Radnja filma:

Psihološki triler o mladoj ženi koja putuje sa dečkom na njegovu porodičnu farmu, dok potajno razmišlja o raskidu. Susret sa njegovim roditeljima postaje sve čudniji, a granice vremena, identiteta i stvarnosti počinju da se raspadaju. Film je apstraktna meditacija o životu, ljubavi i smrtnosti.

Zašto je poseban:

Film koji se ponaša kao psihološki triler, ali se raspada u apstraktnu meditaciju o životu, umjetnosti i identitetu. Jedinstven je jer odbija da pruži jasne odgovore i stalno mijenja oblik.

7. Poor Things (2023)

Radnja filma:

Neobična feministička bajka o Beli, mladoj ženi koju na život vraća ekscentrični naučnik. Ona kreće u putovanje kroz svijet, otkrivajući sopstvenu slobodu, želje i moć. Film je vizuelno raskošan i provokativan, sa humorom i satiričnim tonom.

Zašto je poseban:

Ekstravagantna feministička bajka, vizuelno raskošna i beskompromisno provokativna. Poseban je jer kombinuje grotesku, humor i emancipatorsku poruku, stvarajući nešto između crtanog filma i filozofske rasprave.

8. Swiss Army Man (2016)

Radnja filma:

Mladić nasukan na pustom ostrvu pronađe tijelo koje izgleda beživotno, ali ima nadrealne "moći". Njih dvojica kreću na putovanje kroz prijateljstvo, usamljenost i smisao života. Crna komedija kombinuje apsurd i emotivnu toplinu.

Zašto je poseban:

Film u kojem tijelo postaje najbolji prijatelj i metafora za život – apsurdan, urnebesan i neočekivano emotivan. Izdvaja se jer spaja morbidni humor i nježnu priču o usamljenosti.

9. Mad God (2021)

Radnja filma:

Animirani film legendarnog Fila Tipeta, koji vodi gledaoca kroz distopijski, groteskni podzemni svijet. Prepuno bizarnosti, čudovišta i ruševina, ovo je putovanje kroz haos i noćne more. Film je više vizuelno iskustvo nego klasična naracija.

Zašto je poseban:

Stop-motion projekat koji izgleda kao noćna mora oživjela na ekranu. Poseban je jer gotovo bez dijaloga stvara nadrealni svijet haosa, groteske i umjetničkog ludila.

10. Beau Is Afraid (2023)

Radnja filma:

Crnohumoristička psihološka epopeja o Buu, anksioznom čovjeku koji kreće na put da posjeti majku. Njegovo putovanje pretvara se u bizarnu, "halucinantnu" avanturu kroz strahove i paranoje. Film je istovremeno horor, komedija i apsurdna životna alegorija.

Zašto je poseban:

Tročasovna epopeja o anksioznosti i odnosu sa majkom, koja se pretvara u bizaran niz halucinacija. Jedinstven je jer miješa horor, komediju i apsurd, stvarajući iskustvo koje je više nalik snu nego filmu.