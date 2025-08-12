Snima se novi film o čuvenom Rambu: Poznato i koji glumac će ga igrati, javnost besna

Film koji je proslavio Silvestera Stalonea dobija prednastavak, a poznati su i pojedini detalji, kao što je odabir glavnog glumca.

Glumac Noa Sentineo je angažovan da igra mladog Džona Ramba, ulogu koju je proslavio Silvester Stalone, u novom prednastavku filma „Rambo“ pod nazivom „John Rambo“, koji priprema kompanija Millennium Media.

Prvi "Rambo" film baziran je na romanu Dejvida Morela iz 1972. godine pod naslovom „First Blood“, koji prati problematičnog veterana Vijetnamskog rata i bivšeg pripadnika američkih Specijalnih snaga, stručnjaka za oružje, borbu prsa u prsa i gerilski rat. Petodelna franšiza ostvarila je ukupnu zaradu od preko 800 miliona dolara širom sveta.

Ko je Noa Sentineo?

Sentineo je stekao slavu u seriji "The Fosters", a zatim se proslavio ulogom šarmantnog Pitera Kavinskog u Netfliksovim filmovima "To All the Boys I’ve Loved Before". Takođe je bio glavni glumac i izvršni producent u seriji špijunskih avantura „The Recruit“ za streaming platformu.

Godine 2022. pojavio se u filmu "Black Adam" pored Dvejna "The Rock" Džonsona, igrajući lik Atom Smashera. Tumačio je snajperistu Brajana Zavija u filmu "Warfare" redatelja Reja Mendose i Aleksa Garlanda za produkciju A24, zajedno sa Džozefom Kvinom, Kitom Konorom, Čarlsom Meltonom i D’Faraom Vun-A-Tajem.

Među njegovim drugim ulogama su i filmovi "Charlie’s Angels" i "Sierra Burgess Is a Loser". Sentineo takođe vodi produkcijsku kuću Arkhum Productions zajedno sa Enzom Markom.

Komentari o odabiru glavnog glumca za prednastavak čuvenog filma samo se nižu, a mnogi smatraju da su producenti opet pogrešili i da Noa nije pravi čovek za kultni film.