Porodila se influenserka koju je trudnu vređao Baka Prase: Prolazi krog agoniju, beba mora na operaciju srca

Tina Cakić prolazi kroz izazovan period nakon porođaja s obzirom da njena beba mora na tešku operaciju.

Izvor: pritnscreen/tiktok/tinaa_cakic

Srpska influenserka, Tina Cakić, nedavno se porodila i na svet donela devojčicu. Nažalost, Tina je na svom TikToku otkrila da porođaj nije prošao bez problema, te da beba ima oštećenja na srcu što je posledica hitnog carskog reza koji je morao da bude izvršen zbog njenog narušenog zdravlja tokom trudnoće.

@tinaa_cakic 12.01.2026 najteži i najlepši dan u mom životu Naša borba nije završila već je tek počela… Auroru čeka operacija na srcu kada bude bila jača jer je pretrpela velika oštećenja zbog hitnog carskog reza usled pogoršanja mog zdravstvenog stanja srca zbog stresova i koje je dovelo do moje kome. Iako sam ja danima pre toga pričala da nisam dobro, zvala i hitnu, ubedjivali su me u suprotno. Govorili su strah i trema - proći će. Nije prošlo već je dovelo do najgore noći u mom životu, ali isto tako i najlepše jer se u njoj rodila ona Moj mali borac, odmah smo se zavolele mnogo, kao da je osetila da sa mamom nešto nije ok i čekala me je da se probudim. Tek nakon toga se umirila, ručkala i zaspala… Ne mogu vam opisati osećaj kad sam je uzela i pogledala prvi put, kao da je samo ona bila tu, ceo svet mi je stao na sekund. Hvala ti Bože ♬ original sound - .

- Najteži i najlepši dan u mom životu. Naša borba nije završila već je tek počela… Auroru čeka operacija na srcu kada bude bila jača jer je pretrpela velika oštećenja zbog hitnog carskog reza usled pogoršanja mog zdravstvenog stanja srca zbog stresova i koje je dovelo do moje kome. Iako sam ja danima pre toga pričala da nisam dobro, zvala i hitnu, ubeđivali su me u suprotno. Govorili su strah i trema - proći će. Nije prošlo već je dovelo do najgore noći u mom životu, ali isto tako i najlepše jer se u njoj rodila ona. Moj mali borac, odmah smo se zavolele mnogo, kao da je osetila da sa mamom nešto nije okej i čekala me je da se probudim. Tek nakon toga se umirila, ručkala i zaspala… Ne mogu vam opisati osećaj kad sam je uzela i pogledala prvi put, kao da je samo ona bila tu, ceo svet mi je stao na sekund. Hvala ti Bože - napisala je influenserka u opisu videa.

Inače, ona je i tokom trudnoće javno govorila o problemima sa zdravljem, naročito nakon sukoba sa jutjuberom Bogdanom Ilićem poznatijim kao Baka Prase, koji je potom u javnost izneo niz optužbi na račun influenserke, optužujući je da laže za napad, i ne birajući reči da je uvredi, nazivajući je različitim pogrdnim imenima.

Ona je zbog svega prošla kroz ogroman stres, te se u jednom trenutku oglasila moleći fanove Bake Praseta da je ostave na miru.

Na mrežama dobija veliku podršku

Tina je posvećena ćerkici i svom oporavku, a na Instagramu dobila podršku drugih žena koje su prošle kroz slično.

- Neizmerno sam zahvalna svim devojkama koje su poslale podršku bebi, meni i mom mužu. Kao i mamama koje su nažalost prošle kroz isto i najbolje razumeju kako se osećam i koliko je užasan osećaj kada si nakon samo dva dana odnose bebu znajući da nešto nije okej… U tom trenutku više ne boli ni rana, ni stomak, samo duša. Iako sam dosta pala psihički, opcija odustajanja kod mene u životu ne postoji i borimo se dokle mora - napisala je nakon toga Tina.

Pogledajte još njenih starih fotografija: