Misteriozna epizoda izbačena iz Netfliksovog hita "Baby Reindeer": Autor istinite priče prvi put iznio detalje

Ričard Ged, glavni glumac u nagrađivanoj Netfliksovoj seriji "Baby Reindeer", otkrio je da je jedna epizoda izbačena iz sedmodelne popularne serije.

Ričard Ged (36) koji je takođe napisao i kreirao ovu hvaljenu dramu zasnovanu na sopstvenom iskustvu sa progoniteljkom, rekao je da je on bio odgovoran za izbacivanje "nestale" osme epizode.

Serija prati komičara Donija Dana (Ged), koji prolazi kroz strašan pakao nakon što se žena po imenu Marta, u kojoj glumi Džesika Ganing, opsesivno vezala za njega.

Tokom boravka u Australiji na industrijskoj konferenciji, Ged je rekao da se "čvrsto borio" da se epizoda izbaci.

"Sjećam se da je dok smo radili na seriji stalno stizala zamjerka, i vjerovatno sa razlogom, da je 'serija jednostavno previše mračna. Potrebno nam je malo olakšanja'," rekao je Ged publici na konferenciji Future Visions u Melburnu u ponedeljak.

Rekao je da je izbačena epizoda prikazivala njegov lik kako bježi od pažnje svoje progoniteljke Marte tako što napušta svoj dom u Londonu i odlazi kod svojih roditelja.

"Postoji cijela epizoda u kojoj idem na fudbal sa tatom i provodim dan sa njim (kojeg glumi glumac Mark Luis Džons)," nastavio je. "Ali imao sam utisak da je mnogo komentara koje smo dobijali bilo da nam treba pauza od Marte jer je ona tako neumoljiva. Međutim, kad smo došli do montaže, pomislio sam: 'Nedostaješ nam svaki put kad nisi na ekranu.' I shvatio sam da je, na mnogo načina, što prie se vratimo njoj, to bolje," piše Daily Mail.

"Baby Reindeer" je postao globalni hit, sa ogromnih 60 miliona pregleda ubrzo nakon što je izašao na Netfliksu u aprilu 2024.

Serija je osvojila četiri nagrade na Primetime Emmy dodeli u SAD prošlog septembra. Ged je osvojio nagrade za Pisanje za ograničenu ili antološku seriju ili film, kao i za glavnu mušku ulogu u ograničenoj ili antološkoj seriji ili filmu.

Glumica koja je briljirla ulogom Marte, Džesika Ganing, dobila je Nagradu za izvanrednu sporednu glumicu u ograničenoj ili antološkoj seriji ili filmu za ulogu opsednute fanatkinje.

Izašavši na scenu da primi jednu opd mnogobrojnih nagrada, Ged je vidno emotivno izjavio:

"Pogledajte, prije deset godina bio sam na dnu, zar ne? Nikada nisam mislio da ću uspjeti da sredim svoj život. Nisam vjerovao da ću uspjeti da se oporavim i ponovo stanem na noge. Evo me sada, samo deceniju kasnije, kako primam jednu od najvećih nagrada na televiziji, da. Ne želim da to zvuči arogantno. To kažem za sve koji trenutno prolaze kroz težak period da izdrže i ne odustaju. Ne znam mnogo o ovom životu. Ali znam da ništa ne traje zauvijek. I koliko god loše bilo, uvijek bude bolje. Ako se mučite, nastavite dalje. I obećavam vam da će stvari biti u redu. Hvala vam puno na ovoj nagradi", izjavio je

"Baby Reindeer" je postao jedna od najgledanijih serija na Netfliksu ikada, a osvojio je i Zlatni globus za Džesiku Ganing za najbolju sporednu glumicu, kao i za najbolju ograničenu ili antološku seriju.