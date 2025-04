Saznali smo tačan datum izlaska svih epizoda "The Last of Us": Druga sezone kraća od prve, evo i zašto

HBO je zvanično obnovio informacije vezane za treću sezonu svega nekoliko dana pre premijere druge.

Izvor: HBO

Prva epizoda druge sezone serije "The Last of Us" premijerno je emitovana 13. aprila – kada izlaze nove epizode? Donosimo vam kompletan raspored emitovanja, kako ne biste propustili nijednu epizodu ovog postapokaliptičnog trilera.

Bazirana na popularnoj video igri koju je razvila kompanija Naughty Dog za PlayStation, serija "The Last of Us" smeštena je u svet dvadeset godina nakon izbijanja pandemije izazvane parazitskom gljivicom koja kontroliše um i pretvara svoje domaćine u zombije nalik čudovištima. Džoel (Pedro Paskal) mora da prokrijumčari četrnaestogodišnju Eli (Bela Remzi) kroz čitavu zemlju do bolnice, jer je ona imuna na infekciju. Ipak, najveći izazov nije samo putovanje, već preživljavanje u svetu punom opasnosti na svakom koraku.

Druga sezona počinje pet godina nakon događaja iz prve sezone i inspirisana je video igrom "The Last of Us Part II", koja je objavljena 2020. godine.

"Pet godina nakon događaja iz prve sezone, Džoel i Eli se suočavaju sa međusobnim sukobima, ali i sa svetom koji je još opasniji i nepredvidiviji nego ranije", stoji u zvaničnom opisu.

Izvor: printscreen/youtube/Max

U drugoj sezoni, Paskalu i Remzijevoj pridružuju se Gabrijel Luna kao Tomi i Rutina Vesli kao Marija. Nove članove glumačke ekipe čine Kaitlin Dever kao Ebi, Izabela Mersed kao Dina, Jung Mazino kao Džesi, Ariela Barer kao Mel, Tati Gabrijel kao Nora, Spencer Lord kao Oven, Deni Ramirez kao Mani i Džefri Rajt kao Ajzak. Poznata glumica Ketrin O’Hara takođe će imati gostujuću ulogu.

Kada izlaze nove epizode serije The Last of Us sezona 2?

Nove epizode druge sezone serije "The Last of Us" emituju se svake nedelje u 3 ujutru na kanalima HBO i platformi za striming Max.

Sledeća epizoda, Sezone 2 biće emitovana u nedelju, 20. aprila. Ova sezona ima ukupno sedam epizoda, što je za dve manje u odnosu na prvu sezonu, koja je imala devet epizoda.

Prema rečima kreatora serije, Krejga Mazina i Nila Drakmana, kraći broj epizoda je namerno izabran. Kako kažu, drugi deo video igre obuhvata mnogo više priče i kompleksniji je, pa planiraju da ga ispričaju kroz više sezona.

"Želimo da umirimo gledaoce koji su primetili da će ova sezona biti nešto kraća – to nije zato što imamo manje priče, već zato što želimo da damo više prostora svakoj epizodi," rekao je Mazin za Deadline.

"Priča koju sada pričamo je mnogo obimnija od one iz prve sezone, mnogo se toga dešava, a i sama produkcija je zahtevnija. Naš cilj je da svaka epizoda izgleda kao blokbaster."

The Last of Us Season 2 | Official Trailer | Max Izvor: YouTube

Mazin je dodao i da je prirodni rez u drugoj sezoni "došao nakon sedme epizode“. On i Drakman planiraju da se serija proteže kroz najmanje tri sezone, a potencijalno čak i četiri. HBO je zvanično objavio informacije vezane za treću sezonu svega nekoliko dana pre premijere druge.

"Ne verujemo da ćemo uspeti da ispričamo celu priču u samo dve sezone, jer uzimamo vremena da istražimo zanimljive puteve, kao što smo to radili i u prvoj sezoni," dodao je Mazin.

"Imamo gotovo sigurno u planu da – ako publika nastavi da gleda i ako budemo mogli da nastavimo da pravimo seriju – treća sezona bude znatno veća. I verovatno će cela priča zahtevati i četvrtu sezonu."

Kompletan raspored emitovanja – The Last of Us sezona 2

Nakon premijere 13. aprila, nove epizode serije "The Last of Us" izlaziće svake nedelje u 21h na HBO kanalu i platformi Max. Finalna epizoda zakazana je za 25. maj.

Raspored epizoda druge sezone:

Epizoda 1, "Future Days" – Emitovana 13. aprila

Epizoda 2, "TBA" – Premijera 20. aprila

Epizoda 3, "TBA" – Premijera 27. aprila

Epizoda 4, "TBA" – Premijera 4. maja

Epizoda 5, "TBA" – Premijera 11. maja

Epizoda 6, "TBA" – Premijera 18. maja

Epizoda 7, "TBA" – Finale 25. maja