FRKA ZBOG ŠOK PREPISKE FILIPA CARA I NATAŠE! Starleta pobesnela i raskrinkala ga - "Nisam kao one što vuče u krevet"

Velika prašina se podigla zbog poruka, a dok Filip Car tvrdi da su lažirane, Nataša Moskva poručuje da je provocira.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Pink TV/screenshot

Nakon što su u javnost dospele poruke razmenjene između Filipa Cara i starlete Nataše Moskve, koje je Kurir prvi objavio, oglasila se starleta i otkrila svoju verziju pozadine ove priče koja se brzo našla u svim domaćim medijima, budući bivši učesnik Zadruge ima verenicu Aleksandru Nikolić.

"Ja sam ozbiljna žena, majka, odgovorna osoba, a u svojoj državi radim ozbiljan posao. Brinem sama o sebi i u ozbiljnoj sam vezi, a gospodin Car mi se javlja i govori da me samo za nešto treba, ali da ja to nikome ne govorim, jer znamo iste osobe s kojima on nije dobar i da mi mora reći sve to uživo", tvrdi Nataša Moskva.

"On me zove u nekim sitnim satima na video pozive tražeći da mu se malo javim, da me vidi gde sam, jer se boji da mu neko neće videti poruke koje piše obzirom da je paranoičan. Smatram da provocira, jer poruke nije brisao, sve to stoji tamo danima, a razlog što ovo otkrivam je da mu stavim da znanja da nisam kao one što vuče u krevet i da me njegove spletke ne zanimaju, a i da ga postavim malo na svoje mesto, jer je veliki ženomrzac i pokvarenjak", rekla je Nataša za Kurir.

S druge strane, Filip Car tvrdi da su poruke lažirane i da se Nataša njemu javljala prva, kao i da dotičnu ne poznaje.

"Video sam to malopre, poslali su mi ljudi na Instagramu. Ne znam šta da vam kažem, sve mi je ovo presmešno, lepo sam se nasmejao. Još jedan bezuspešan pokušaj da uzdrmaju mene i Aleks, ali ko god da to pokušava, džabe se trudi. Što se komunikacije sa Natašom tiče, ona mi se uvek javljala posle mojih izlazaka iz Zadruge, govorila kako me je tamo podržavala, da sam bio super, ja joj se uljudno zahvaljivao... Eto, to je bila priroda naše komunikacije, ništa dublje od toga. Devojku lično ni ne poznajem", rekao je Filip za Pink.rs.