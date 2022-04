HAOS! MILJANA TUKLA NENADA ZBOG ABORTUSA! Kulićeva se gušila od bijesa i urlala - "Ubiću te kao STOKU" (VIDEO)

Miljana Kulić pobijesnila je nakon izjave dečka Nenada Macanovića Bebice i napravila haos.

Zadrugari su gledali snimak na kom Nenad govori da će platiti Miljani Kulić da abortira ukoliko je ostala trudna, a sve ovo nakon svađe sa njom.

"Bilo je priča da on ima principe i da neće da se vrati Miljani, a ja sam ga pitao šta će da uradi ako je Miljana trudna, on je rekao da će to biti najskuplji abortus", otkrio je Karić.

"Ja ovog trenutka završavam sa njim za sva vremena. Prvo, nemoguće je da sam ostala trudna sa njim, to je prosto nemoguće. A ovo poniženje, da neko ko me navodno voli. Izvoli, sa mnom si završio", poručila je Miljana, a zatim pobijesnila, nasrnula na njega i pocijepala mu majicu.

Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 3 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 6 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 7 / 7

"Izlazi napolje ja sam te ovdje dovela! Ubiću te kao stoku!", urlala je Miljana, koja se gušila i tresla od bijesa, a obezbjeđenje je izvelo Nenada.