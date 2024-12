Danas je u Višem sudu u Podgorici izrečena prvostepena presuda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku je osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Sudija je rekao da je obrazloženje kao i ranije.

U prethodnom sudskom postupku, okrivljena Mitrović je u Višem sudu u Podgorici osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Nakon žalbe odbrane, Apelacioni sud je bio ukinuo osuđujuću presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Lidije Mitrović jer je kao javna funkcionerka, protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću i Marini Vujošević tako što je u periodu od 4. novembra 2020. godine do 31. decembra 2021. godine protiv njih odbacila krivične prijave i odložila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora, iako je znala da se za to djelo ne može koristiti taj institut.