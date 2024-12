FK Vojvodina oglasila se saopštenjem povodom sukoba Nenada Lalatovića i Feđe Dudića.

Izvor: MN Press

FK Vojvodina oglasila se saopštenjem povodom sukoba Nenada Lalatovića i Feđe Dudića nakon utakmice na "Karađorđu". Bilo je teških riječi, vidjeli smo da je Lalatović nasrnuo na Dudića, poručujući da ga je trener Kragujevčana provocirao, dok su se potom iz Radničkog oglasili saopštenjem i osudilo doček trenera domaćina.

U saopštenju, Vojvodina ističe da su organi kluba pokrenuli disciplinski postupak protiv svog trenera, tražeći da se ispita istina i svi događaji vezani za ovaj incident. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub Vojvodina osuđuje ponašanje trenera Nenada Lalatovića na konferenciji za novinare posle utakmice sa Radničkim iz Kragujevca. Istovremeno, tražimo od disciplinskih organa zajednice Superlige i Fudbalskog saveza Srbije da se utvrde svi događaji vezani za taj incident.

Bez i najmanje želje da umanjimo bilo čiju odgovornost, ili da na bilo koji način opravdamo ponašanje trenera Lalatovića, koje je bilo u potpunoj suprotnosti sa vrijednostima, renomeom i ugledom FK Vojvodina, želimo da podsjetimo da je do verbalnog sukoba dvojice trenera došlo još dok je meč trajao (u 70. minutu), i da je nastavljen i u tunelu prema svlačionicama i to van oka kamere. Šta je i da li je neko od dvojice trenera tom prilikom uvredljivo izgovorio, to treba da utvrde disciplinski organi i Lige i Saveza.

Mi smo im, kao klub, na raspolaganju kako bismo pomogli da se utvrdi cijela istina, a koliko smo odlučni u namjeri da se stvari izvedu na čistac svedoči i to što su disciplinski organi kluba pokrenuli postupak protiv šefa stručnog štaba našeg tima Nenada Lalatovića, u želji da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Bez obzira na uzrok sukoba, neophodno je da svi predstavnici kluba budu dostojanstveni, da se ponašaju gospodski, i da uvijek budu primer mladim ljudima koji se na njih ugledaju.

Pomenuti incident, nažalost, bacio je sjenku na sjajnu fudbalsku predstavu koja je u subotu viđena na stadionu „Karađorđe“, ali i skreće pažnju sa svega onog dobrog što je rukovodstvo kluba učinilo i čini da Vojvodinu vrati na evropsku fudbalsku mapu. A, podsjećamo, učinjeno je mnogo toga – FK Vojvodina je trenutno jedan od dva ili tri finansijski najstabilnija fudbalska kluba u Srbiji, iza nas nema afera i kao takva sredina već smo prepoznati širom Evrope. Cilj nam je da tako i ostane, ali i da se unapređujemo kao organizacija u svakom pogledu.

Uvijek sa uvažavanjem i tradicionalnim gostoprimstvom dočekujemo svakog sportskog rivala i tako će uvijek i biti.

Na kraju, naglašavamo da verbalni sukob dvojice trenera nije i ne može da ugrozi prijateljske odnose FK Vojvodina i FK Radnički 1923", navodi se.