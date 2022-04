"STAVIO JE 200.000 € U RANAC I ODNIO" - Ispovijest Miljane Kulić o dečku Nenadu: Policija je bila kod Marije i Siniše!

Miljana Kulić odlučila je da ispriča sve što zna o dečku Nenadu Manoviću Bebici sa kojim je ušla u Zadrugu 5.

Miljana je Nenada predstavila čitavoj javnosti kao bogatog biznismena koji ima firmu i nekoliko stanova, ali je sada otkrila drugu stranu priče.

"Ja sam načuo da su bili na Zlatiboru, da je bio u jednom beogradskom kafiću, da nije platio, da nije platio sat i prsten, da je policija dolazila kod Miljane kući", rekao je Fran Pujas, a Marko Đedović se nadovezao:

"Da, policija je bila kod Marije i Siniše".

"Jednom je 200.000 eura stavio u ranac i odnuo investitoru, da bi investitor pobjegao sa tim stanovima i od tad mu otac ne vjeruje. Njegova sestra mi je rekla da je od odnosa sa mnom počeo da se zadužuje i da vara ljude. A Nenad mi kaže da oni hoće da nas razdvoje. Otišli smo on i ja na Zlatibor, ja sam zapela da mi kupi sat i prsten. Znala sam da nema novac kod sebe. Ubaci karticu, kartica krene da pišti", ispričala je Miljana i nastavila:

"Onda smo bili u jednom eminentnom klubu, prebacivao je na druga, da neki čovjek plati. Ja sam htjela da ja platim, posle je dao nekom dečku novac da bi se naknadno platilo. Znam da je bila frka i drama 15 dana. On je mnogo dobar, ali me laže. Kaže: 'Imam na kartici pare', ja kažem tati da idemo zajedno sa njim da provjerimo. Ubjeđuje mog oca da ima novac na kartici, mene cijela kuća moja optužuje da laže. Ja rekoh idemo do apoteke da dokažemo da laže. Ubace karticu, apotekar kaže da nema novca, a Nenad kaže da treba da se izvadi nova kartica. Tata kaže posle da je greota, mama da je dobar, da samo treba da se pomiri sa ocem. Bio je u Subotici, Kragujevcu, zašto? ne znam o tim putevima. Ja samo želim istinu, pokušavala sam da saznam u toaletu, nije htio da mi prizna....".

"Sve naše što imamo to ćemo da riješimo napolju. Ovdje ništa ne možemo da riješimo, možemo samo da se prepucavamo...", dodao je Nenad i odgovorio na pitanje da li zaista ima automobil Q8 za koji su Miljana i on tvrdili da se nalazi u dvorištu porodice Kulić u Nišu.

"Da, to je tatin auto. Ja sam rekao da je u Nišu jer je Miljana rekla, šta da kažem? Ljudi napolju znaju ko sam ja, ja nemam kome da se pravdam i branim. Ja Miljanu znam, ona ne vjeruje da je ova čaša okrugla dok je ne pipne", dodao je Macanović.

"A to za policiju je prijavljeno, jer se čekao gotivinski račun, direkcija te firme je bila u Vrnjačkoj banji, ja sam tražio gotovinski račun zbog pravdanja zbog firme... Ja sve plaćam karticom, a moja kartica je istekla pred Novu godinu. A nisam znao to", pravdao se Bebica.

