CAR IMA SINA LEA OD 2 GODINE SA KONOBARICOM (38) IZ ZAGREBA: Krila trudnoću do 7. mjeseca - "Priznao je dijete"

"Posjećuje ih kada nije u rijalitiju"

Izvor: pink tv / screenshot

Filip Car, koji je tokom dvogodišnjeg boravka u rijalitiju bio sa Majom Marinković, Dalilom Dragojević, Minom Vrbaški... sve vrijeme krije da ima sina od dvije godine.

Ovo je otkrila njegova bivša partnerka Martina, konobarica iz Zagreba, koja je rekla da ih Filip posjećuje kada nije u rijalitiju i pomaže im finansijski.

"Moj izbor je bio da rodim to dijete. Imala sam tada 36 godina i uplašila sam se da mi je to zadnji voz. Zbog toga Filipu nisam ništa pričala sve dok nisam bila u poodmakloj trudnoći. Mi nismo bili u ozbiljnoj vezi, viđali smo se početkom 2020. godine kada je on bio u Zagrebu i tada smo imali drugarski se*s, nije bilo nekih posebnih emocija među nama. U martu sam saznala da sam trudna, a on je na jesen već ušao u Zadrugu. Prije toga smo se videli i sve sam mu priznala", rekla je Martina i dodala:

"Car je mislio da se zezam kad sam mu rekla da nosim njegovo dijete. Smijao se kao lud, a onda je shvatio da sam ozbiljna kada sam mu predložila da uradi DNK test. Tada mi je povjerovao i samo je ponavljao kako ne može da vjeruje da će postati otac. Tada sam već znala da nosim sina i krenule su mi suze od uzbuđenja. Ja sam mu odmah rekla da od njega ne tražim baš ništa, da želim da rodim to dijete zbog sebe, jer se sigurno neću udavati. On mi je rekao da želi da viđa dijete i da neće tražiti DNK test, jer mi je povjerovao. Ostavio mi je novac prije nego što je ušao u rijaliti, a i posle mi je pare donosio njegov najbolji drug iz Rijeke. Samo je on znao da sam rodila dijete, Car nikom drugom nije rekao".

Martina tvrdi njihov sin mnogo liči na oca i nada se da će Car biti tu da zajedno proslave njegov drugi rođendan u septembru.

"Naš sin Leo je mnogo pametan i baš liči na oca. Zajedno ga gledamo na televiziji i ja sam ga već naučila da mu je Car tata, pa se samo smije kada ga vidi. Drago mi je što se Filip nije bunio kada sam mu rekla da ću roditi njegovo dijete, jer je to najveća sreća koju sam doživjela u životu. Znam da i on jedva čeka da se završi rijaliti i da dođe da vidi kako je njegov Leo porastao", završava Martina koja kaže da joj uopšte ne smetaju Careve ljubavne afere, jer ona na njega gleda kao na prijatelja.