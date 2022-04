GODINAMA GA SVI TAKO ZOVU, A SAD ŠOK! Miki Đuričić otkrio da nije nikakav PČELAR - "ukrao" zanimanje komšiji, evo ZAŠTO

Pčelar iz Kupinova ipak nije pčelar.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miki Đuričić je već godinama u rijalitiju i publika ga je upoznala kao "Pčelara iz Kupinova", međutim, zadrugar je sada otkrio da on zapravo nije pčelar i odgonetnuo šta se krije iza tog nadimka.

Miki je u Rajskom vrtu komentarisao dešavanja u Zadruzi, istakao da se Dalila i Filip Car trenutno odlično slažu, ali i da je šokiran Grujinim postupcima, jer se prošle nedelje izvinjavao supruzi, a sada se ljubi s Mimom. Strašan mu je i odnos Viki i Osmakčića, kada je prokomentarisao i svoje dve bivše veze.

"Osmakčić i Viki su mi strašni, njihovi postupci su strašni. On je jako čudan tip. On krivi nju, a i on je kriv. Nisu meni krive Suzana i Nadežda, kriv sam ja. Njemu je bitno da bude poznat, a to kakav je zavisi od njega", rekao je Miki, pa otkrio nepoznatu stvar o svom nadimku.

"Ja nisam pčelar, moj komšija je, i ja kada sam se prijavljivao za rijaliti tražili su zanimanje i ja pitao njega da budem pčelar", otkrio je Miki kako je postao pčelar, pa se vratio na Zadrugu.

"Nikad nije bila ovako negativna energija. Oni bukvalno njaču za crnim stolom, oni se ljute na šale"

"Moram te pitati, Drvo, da li smem da gurnem Gruju u jezero, da dođe sebi, nemojte da me kaznite", pitao je Miki, ali mu to nije bilo dozvoljeno.

