PET NOVIH FILMOVA U CINEPLEXX-u

Od sjutra na repertoaru bioskopa Cineplexx Delta City naći će se novi filmovi

- BILO JEDNOM U SRBIJI - Tokom i poslije Prvog svjetskog rata, dva mladića i dvije djevojke iz Leskovca: Cone i Dine, i Zorka i Ružica imali su različite sudbine. Dineta su saveznici odveli do Pariza, gdje je naučio sve o ljepotama života i svijetlima metropole. Cone je, posle ranjavanja i amnezije, završio u Mančesteru, tadašnjoj prijestonici industrijskog razvoja, gdje je naučio kako se samo kroz crni fabrički dim i težak rad stiže do uspjeha.

Opijeni pobjedom u ratu i nepovratno inficirani „duhom slobode i napretka” koji su osjetili u „velikom svijetu”, dva mladića vraćaju se u svoj oronuli Leskovac. Dine u svoj mali, sada već nepostojeći bioskop, a Cone svojoj vjerenici Zorki, koja posle pet godina čekanja, nevoljno daje pristanak da je otac uda za ratnog liferanta. Cone će pokušati svoju staru ljubav da vrati, a Dine da svoju novu ljubav pronađe…









- MRAČNA KĆI – Filmska adaptacija popularnog romana Mračna kći poznate spisateljice Elene Ferante stiže na veliko platno bioskopa Cineplexx!

Sama na odmoru na moru, Leda postaje zaokupljena mladom majkom i ćerkom dok ih posmatra na plaži. Uznemirena njihovim skladnim odnosom, ona je preplavljena sopstvenim sjećanjima na teror, konfuziju i intenzitet ranog majčinstva. Jedan čin šokira Ledu i uvodi je u čudan i zlokoban svijet njenog uma, gdje je primorana da se suoči sa nekonvencionalnim izborima koje je donijela kao mlada majka i njihovim posljedicama.







- SIRANO – Nagrađivani režiser Džo Rajt privlači bioskopske gledaoce kroz simfoniju emocija, muzikom, romansom i ljepotom u filmu SIRANO, ponovo predstavljajući vanvremensku priču o ljubavnom trouglu koji slama srce. Čovjek ispred svog vremena, Sirano de Beržerak (Piter Dinklidž) zasljepljuje istovremeno žestokom igrom riječi i sjajnim mačevanjem u dvoboju. Ali, ubijeđen da ga njegov izgled čini nedostojnim ljubavi prema odanoj prijateljici, sjajnoj Roksani (Hejli Benet), Sirano tek treba da joj otkrije svoja osjećanja. Ali, Roksana se zaljubljuje na prvi pogled u Kristijana (Kelvin Harison Džunior).







- STRAH IZ DUBINA - Par na romantičnom putovanju u Vijetnamu nađe se u nevolji, kada tropska oluja uništi njihovu vilu na vodi. Da bi preživjeli, prinuđeni su da se bore, dok velika bijela ajkula kruži u dubini.







- POCRVENJELA PANDA - Mej Li je samouvjerena, šašava trinaestogodišnjakinja rastrzana između toga da ostane poslušna ćerka svoje majke i haosa adolescencije.

Njena zaštitnički nastrojena, ako ne i pomalo nadmoćna, majka Ming nikada nije daleko od svoje ćerke što tinejdžerku dodatno nervira.

Jedne noći Mej prolazi kroz čudnu transformaciju, magično se budi pretvorena u džinovsku crvenu pandu. Dok je Mej šokirana svojim novim izgledom, njeni roditelji su očekivali da će se to dogoditi. Mej saznaje da njena porodica ima mističnu vezu sa crvenim pandama. To im je u porodici, a da bi kontrolisala transformaciju, mora da kontroliše svoje emocije. To ne bi trebalo da bude problem, zar ne?









DOGAĐAJI

BTS DOZVOLA ZA PLES NA SCENI SEUL – UŽIVO PRENOS

Korejska pop senzacija BTS stiže na veliko platno bioskopa Cineplexx Delta City i to sa koncertom DOZVOLA ZA PLES NA SCENI – SEUL koji će biti prenošen uživo i to u dva termina: u 9:45h i u 13:45h. Ulaznice su u prodaji!

BTS DOZVOLA ZA PLES NA SCENI je najnoviji koncert svjetske turneje koju predvode pop ikone 21. vijeka - BTS, koja sadrži najveće hit pjesme iz cijele njihove nevjerovatne karijere.

METROPOLITEN SEZONA 2021/22

OPERA ARIJANDA NA NAKSOSU – Direktan prenos remek-djela Riharda Štrausa, opere Arijanda na Naksosu, uživo iz Metropolitena zakazan je za subotu, 12. marta sa početkom u 19 časova.

Talentovani sopran Lisa Davidsen prvi put nastupa uživo na sceni Metropoliten opere u visokoj rezoluciji u jednoj od svojih prepoznatljivih uloga grčke heroine u mitološkom remek-djelu Štrausa.

PORODIČNI DAN – POCRVENJELA PANDA

Novi animirani hit Pocrvenjela panda , koji će djeca prosto obožavati, očekuje u subotu, 12. marta, sve mališane na velikom platnu bioskopa Cineplexx. Pored zabave na velikom platnu, djeca se mogu zabaviti i u kreativnoj radionici, tematski povezanoj sa filmom, u periodu od 12 do 17 časova, a uz svaku kupljenu ulaznicu očekuje ih poklon Mali Politikin zabavnik.

REPERTOAR BIOSKOPA POGLEDAJTE OVDJE