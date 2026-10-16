Da li muškarce više privlače žene koje ih ignorišu? Psiholog otkriva koliko "hladnoća" zaista pali

Osmeh, dodir, humor ili pažnja? Psiholog Noam Špancer objasnio je šta istraživanja otkrivaju o flertu i zbog čega različite taktike ne ostavljaju isti utisak.

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Flert je često igra malih signala u kojoj jedan pogled, osmeh ili duhovita opaska mogu da pokrenu nešto više. Ipak, nije uvek lako da procenite da li je druga osoba zaista zainteresovana, a još je teže da znate kako da joj pokažte da se i ona vama dopada. Dok jedni veruju da je najbolje da budete pomalo nedostupni, drugi smatraju da otvoreno pokazivanje interesovanja daje najbolje rezultate. Međutim, psihološka istraživanja ukazuju na to da uspeh flerta može da zavisi i od toga šta osoba zapravo traži, kratkotrajnu avanturu ili ozbiljnu vezu.

Psiholog dr Noam Špancer, autor knjige "The Good Psychologist", pisao je za časopis "Psychology Today" o naučnim saznanjima koja objašnjavaju zbog čega određene taktike flerta ostavljaju snažniji utisak od drugih. Njegov osvrt zasniva se, između ostalog, na teoriji se*sualnih strategija, prema kojoj se načini privlačenja potencijalnog partnera mogu da se razlikuju u zavisnosti od pola i željenog tipa odnosa.

Šta muškarci najčešće prepoznaju kao znak privlačnosti?

Kada je reč o flertu između muškaraca i žena, istraživanja ukazuju na to da fizička bliskost i dodir mogu da imaju značajnu ulogu u pokazivanju romantičnog interesovanja. U istraživanjima koja su analizirala različite načine flertovanja, muškarci su kao posebno efikasne procenjivali situacije u kojima im žena dodiruje ruku, približava se ili ostvaruje blagi fizički kontakt.

To, naravno, ne znači da postoji univerzalni recept kojim možete da osvojite svakog muškarca. Ipak, rezultati ukazuju na to da govor tela može da prenese poruku koju je ponekad teško izgovoriti direktno. Približavanje tokom razgovora ili spontani dodir mogu da budu deo flerta, naročito kada postoji obostrana zainteresovanost.

Zašto su humor i pažnja važni kada muškarac želi ozbiljnu vezu?

Iako se flert često povezuje sa fizičkom privlačnošću, istraživanja pokazuju da se slika menja kada je cilj dugoročan odnos. U takvim situacijama, žene su pozitivnije procenjivale ponašanja muškaraca koja ukazuju na posvećenost, velikodušnost i iskreno interesovanje.

Među taktikama koje su se izdvojile bili su:

provođenje vremena zajedno,

pozivanje na sastanak,

držanje za ruke,

pokazivanje interesovanja za drugu osobu i

sposobnost da je nasmeju.

Humor je, pritom, prepoznat kao koristan način flertovanja, posebno kada se muškarac udvara ženi u kontekstu ozbiljne veze. Drugim rečima, ako neko traži partnera za ozbiljnu vezu, nije presudno samo da li postoji fizička privlačnost. Važno je i to da druga osoba pokazuje da želi da je upozna, da sluša šta govori i da je spremna da uloži vreme i trud u odnos.

Da li žene greše kada pokušavaju da privuku muškarca?

Jedna od čestih nedoumica u flertu jeste da li treba otvoreno da pokažete interesovanje ili da se ponašate kao da vam nije previše stalo. Iako se u popularnim savetima često preporučuje nedostupnost, istraživanja koja navodi Špancer ne ukazuju na to da je skrivanje interesovanja univerzalno najbolja strategija.

Naprotiv, u zavisnosti od situacije, jasni signali mogu da olakšaju drugoj osobi da prepozna privlačnost. Osmeh, kontakt očima, zainteresovanost za razgovor i prirodno približavanje mogu da pomognu u stvaranju prijatne atmosfere. Pritom, cilj nije da se svaka interakcija pretvori u niz unapred osmišljenih poteza, već da se interesovanje pokaže na način koji odgovara ličnosti i okolnostima.

Važno je i da se ne tumači svaki osmeh ili prijateljski gest kao znak romantične zainteresovanosti. Ljudi iste postupke mogu da razumeju na različite načine, zbog čega je korisno da se obrati pažnja na širi kontekst i na to da li druga osoba uzvraća interesovanje.

Postoji li tajna uspešnog flerta?

Istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu "Evolutionary Psychology" obuhvatilo je 415 ispitanika iz Norveške i 577 iz Sjedinjenih Američkih Država. Učesnici su procenjivali efikasnost različitih taktika flertovanja u scenarijima koji su se odnosili na kratkotrajne i dugoročne odnose.

Rezultati su pokazali da su signali fizičke i se*sualne zainteresovanosti bili bolje ocenjeni kada ih žene koriste u kontekstu kratkotrajnih odnosa. Nasuprot tome, velikodušnost i pokazivanje posvećenosti bili su bolje ocenjeni kada ih muškarci koriste u kontekstu dugoročnih veza. Smeh na šale druge osobe izdvojio se kao efikasna taktika za oba pola.

(MONDO)