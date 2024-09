Da li ljubavnica treba da kaže ženi za aferu sa njenim mužem? Svi kažu da "tajna djevojka" mora da shvati jedno

Šta mislite, da li ljubavnica treba da kaže ženi za aferu sa njenim mužem?

Izvor: YouTube/screenshot/Miramax

"Da li ljubavnica treba da kaže ženi za aferu sa njenim mužem?", naziv je objave na platformi Quora koja je privukla veliku pažnju. Iza nje stoji jedna žena, koja je obrazložila svoje mišljenje:

"Ako on nije rekao svojoj ženi, zašto misliš da bi ti trebalo? Da joj naneseš bol? Da uznemiriš muža? Budeš u nadi da će ga ostaviti da bi on bio tvoj? To nije tvoj zadatak! Ako se osjeća kao da živi bajkovitim životom, pusti je, to nije na tebi da uništavaš, ni pod kojim uslovima. Ako tebi nije rekao za svoj bračni status i saznala si, odlazi, nije na tebi da uništavaš njen svijet.

Ona će na kraju sama saznati, jer svi oni prije ili kasnije pogriješe. Pusti je da donese odluku. Možda se tebi ne sviđa njena odluka, ali je njena. Ona će odlučiti da li želi da ostane sa njim ili da ga ostavi. Život se sastoji od izbora. Ostavi nesvjesnu ženu na miru. Nije ona odlučila da bude nevjerna sa tobom, on jeste. Sa njim imate posla", napisala je jedna žena.

Ova tema izazvala je mnogo različitih komentara. Dok pojedine žene smatraju da "treba reći jer bi i one volele da im neko kaže istinu, a ne da žive u laži", druge se striktno protive. Ipak, i muškarci i žene su složni u jednom - ljubavnica mora da shvati da će preljubnik isto raditi i njoj. Ovo su neki od odgovora:

Uh, jako teška tema i nisam sigurna kako da odgovorim zato što sam u mogućnosti da se povežem sa percepcijom žene u ovoj priči. Zbog toga bih rekla da treba da joj kaže jer žena tada preispituje svoju stvarnost. Ona vidi brojne količine poruka tokom godina od raznih žena koje on naziva "prijateljicama".Ne. Žena treba da čuje istinu od muža ako on uopšte ima hrabrosti da prizna. Ljubavnica treba da ostane u svojoj traci. Da sam saznala da me muž vara, ne bih krivila ljubavnicu. Uvek će biti kriv moj muž. Uvek. Varanje je izbor. Ne zanima me šta je dovelo do toga. I to je između muža i žene, a ne ljubavnice i mene.Poštujte njegovu ženu jer ste prešli granicu i ušli u njen prostor. Još jedan savet, ako on to radi sa vama, uradiće to i vama. Činjenica.To je vaš izbor, ali zapamtite, ako ste vi ljubavnica, a on vam pomaže oko računa, večera, noćnih provoda u gradu, sve će se to završiti. Akcija ima reakciju.Bez obzira kakve namere ima ljubavnica, treba da kaže ženi! Ona ima pravo da zna i ja bih svakako želela da znam da me muž vara!Ljubavnice, ako želite da uradite to, uradite. Ne slušajte ove savete.Ako ljubavnica kaže ženi, jedini razlog zbog kojeg bi to učinila je da misli da će ga žena ostaviti. Žena potom, u većini slučajeva, ostaje u braku jer misli da je ljubavnica samo napravila igru.

Šta vi mislite?