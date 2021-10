ONKOLOG OTKRIO KAKO OPORAVITI KOSU NAKON HEMIOTERAPIJE: Od preparata je važnije šta jedete – 2 sastojka su ključ

Gubitak kose posle hemioterapije je očekivana posledica, a da li postoji način da se ubrza njen ponovni rast? Evo šta lekari kažu.

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Obolelima od kancera obično se propisuje hemioterapija kako bi se ubile ćelije raka i sprečilo njihovo širenje. Ova terapija ima niz neprijatnih posledica, od kojih je najčešća privremena alopecija - odnosno gubitak kose.

Lečenje se zasniva na uvođenju otrova i toksina u organizam, a koje uništavaju ćelije raka ili ograničavaju njegovo širenje po celom telu. Nakon hemioterapije kod pacijenata obično dolazi do poremećaja gastrointestinalnog trakta, pojačanog umora, suve kože, pada imuniteta i, najčešće, ćelavosti. Kosa počinje da opada nakon prve ture terapije, a do kraja lečenja praktično u potpunosti nestane. Činjenica je da toksične supstance ne utiču samo na žarišta bolesti, već i na zdrave ćelije, posebno na folikule dlake, što je razlog ove nuspojave. Nakon prestanka lečenja, kosa se obnavlja i počinje da raste, ali za to je potrebno vreme.

Prema rečima onkologa i hemoterapeuta Bogdane Borisovne, nakon hemoterapije, kosa se sama obnavlja i nema potrebe za uzimanjem dodatnih sredstava za ubrzanje procesa. Osim toga, Borisovna ističe da se obično kvalitet kose menja nabolje, postaje gušća i kovrdžavija.

"Ponovni rast kose počinje 3-6 nedelja nakon završetka hemioterapije. Upotreba narodnih lekova (ulje čička, ekstrakt morske buče itd.) ne može da škodi, svakako. Ali savetovala bih da se ne fokusirate na spoljnu negu, već na ishranu - da u ishranu dodate hranu bogatu proteinima i vitaminima. Što se funkcije organizma brže normalizuju nakon tretmana, dlaka će aktivnije rasti", kaže onkolog.