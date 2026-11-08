Psi i mačke mogu se ozbiljno opeći uz peć i radijator, a opekotine se ne primijete odmah

Čim počne sezona grijanja, psi i mačke zauzimaju mjesto najbliže peći ili radijatoru. Veterinari upozoravaju da takvo uživanje u toploti može završiti opekotinama jer životinje često ne osjete na vrijeme da im je prevruće.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Australijska osiguravajuća kuća za kućne ljubimce Pet Insurance Australia navodi da tokom zime broj zahtjeva za naknadu štete zbog opekotina kod ljubimaca poraste za čak 300 odsto.

Najčešće je riječ o opekotinama na leđima, zadnjem dijelu tijela i jastučićima šapa, koje životinje zadobiju kada se previše približe vatri, ali i predmetima poput termofora.

"Vlasnici bi bezbjednost ljubimaca pored grijalica i vatre trebalo da shvate jednako ozbiljno kao i kada je riječ o djeci. Ljubimci se mogu brzo opeći kada se previše približe vrućim površinama", rekla je Nadija Rajton iz ove kompanije, piše Klix.

Opekotine se ne vide odmah

Kako se navodi na veterinarskom portalu Wag, pas može zaspati uz izvor toplote i probuditi se sa bolnim opekotinama, slično kao što čovjek izgori na suncu.

Iz kompanije Pet Insurance Australia dodaju da je ponekad potrebno i do 48 časova da opekotine dostignu puni obim, a životinja sve to vrijeme trpi bol.

Mačke su posebno sklone ležanju neposredno uz izvore toplote. Ako se sklupčaju uz ventilacione otvore za grijanje ili dijelove starijih peći na drva, toplota može proći kroz krzno sve do kože.

Kod dugodlakih mačaka i pasa postoji i opasnost da se krzno ili rep zapale. Pas koji maše repom može dodirnuti vruću površinu ili izbaciti žar iz otvorenog ložišta.

Ležanje neposredno ispred vatre ili radijatora može dovesti i do dehidracije, pa ljubimac uvijek treba da ima vodu u blizini, savjetuju iz britanske kompanije Bob Martin.

Kako zaštititi ljubimca

Oko peći i kamina postavite zaštitnu ogradu, a izložene radijatore prekrijte zaštitnom maskom kako se mačke ne bi penjale na njih.

Birajte grijalice koje se automatski isključuju kada se prevrnu.

Ne ostavljajte grijalice, električne deke ni jastuke za grijanje uključene kada niste kod kuće.

Ne koristite termofore za pse i mačke.

Vruće napitke ne ostavljajte na stolovima i policama do kojih ljubimci mogu doći.

Ležaj smjestite na toplo mjesto, ali na bezbjednoj udaljenosti od peći, idealno na dio poda koji obasjava sunce.

Veterinar portala Petco preporučuje da mačka bude udaljena najmanje metar i po od plinske grijalice. Navodi i da je imao više pacijenata, i pasa i mačaka, sa opekotinama zadobijenim od takvih grijalica.

Ako se ljubimac ipak opeče, ne stavljajte led ni masti na opekotinu. Povrijeđeno područje ohladite sterilnom vlažnom krpom i odmah odvedite životinju veterinaru.

Ako vaš pas ili mačka stalno traže toplotu, to može biti i znak bolesti. Psi sa dijabetesom, na primjer, mogu osjećati hladnoću zbog niskog nivoa šećera u krvi, pa je preporučljivo odvesti ih na veterinarski pregled.

(Mondo)