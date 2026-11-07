Prije pokretanja automobila obavezno nekoliko puta pokucajte po haubi: Stručnjaci upozoravaju, razlog će vas iznenaditi

Toplota motora privlači životinje koje tokom hladnih noći traže zaklon, a vozači često ne znaju da im se ispod haube krije neželjeni putnik.

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Sa dolaskom hladnijih dana mačke i kune sve češće traže sklonište na toplim mjestima, a jedno od njih je i prostor ispod haube automobila. Zbog toga stručnjaci za zaštitu životinja savjetuju vozačima da prije pokretanja vozila obave jednostavnu provjeru koja može da spriječi ozbiljne posljedice.

Hladne noći predstavljaju dodatnu opasnost za mačke koje borave na otvorenom. Nakon vožnje motor automobila još dugo zadržava toplotu, zbog čega životinje ponekad upravo tu pronalaze utočište.

Holandska organizacija za zaštitu životinja Dierenbescherming upozorava da mačke mogu da se zavuku između motora i karoserije, a da vozač toga uopšte nije svjestan.

Zato preporučuju jednostavnu naviku – prije pokretanja automobila nekoliko puta pokucajte po haubi. Buka može da uplaši životinju i podstakne je da napusti opasno mjesto prije nego što vozač upali motor, prenosi Fenix magazin.

Mačke se skrivaju pored motora, a posljedice mogu biti kobne

Kada vozač pokrene motor, mačka koja se skriva u motornom prostoru može da zadobije teške povrede. Posebno su opasni ventilator i kaiševi, koji počinju da se okreću i mogu ozbiljno da povrijede životinju.

Kratko kucanje po haubi može da upozori mačku na opasnost i pruži joj priliku da pobjegne. Ipak, stručnjaci napominju da ova metoda nije uvijek djelotvorna.

Mačići mogu da ostanu zarobljeni u motornom prostoru

Dok odrasle mačke često mogu same da izađu iz motornog prostora nakon što ih nešto uplaši, mali mačići mogu da se zavuku u uske dijelove iz kojih ne mogu samostalno da se izvuku.

Organizacija za pomoć životinjama Tierambulanz Brabant ZuidOost, koja sarađuje sa organizacijom Dierenbescherming, već je nekoliko puta intervenisala zbog takvih slučajeva.

U jednom od njih mače se toliko zaglavilo u motornom prostoru da nije moglo da oslobodi prednju šapu. Životinju su na kraju spasili pripadnici službe za pomoć životinjama.

Ako znate da u vašem komšiluku ima mačaka koje slobodno izlaze na ulicu, prije paljenja automobila obratite pažnju na tiho mjaukanje ili šuškanje ispod haube. Dodatnu sigurnost može da pruži i pogled kroz prednju masku vozila ili ispod automobila.

Šta da uradite ako pronađete mačku ispod haube?

Ako primijetite mačku ili mače u motornom prostoru, nemojte pokretati automobil. Takođe, nemojte pokušavati da životinju izvučete na silu jer biste mogli dodatno da je povrijedite.

Najprije joj omogućite da sama izađe. Ako je životinja zaglavljena ili ne može da se oslobodi, obratite se lokalnom udruženju za zaštitu životinja ili nadležnoj službi za pomoć životinjama.

Ako je neophodna stručna intervencija vatrogasaca, kontaktirajte lokalnu vatrogasnu službu.

Jednostavna provjera prije paljenja motora može da spriječi ozbiljne povrede i spase život životinji. Zato tokom hladnijih mjeseci vrijedi steći naviku da prije svake vožnje pokucate po haubi i provjerite da li se u automobilu skriva neželjeni putnik.

(Mondo)