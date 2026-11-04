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Skrivena opasnost u limenci: Energetska pića sve češće okidač za srčani udar

Skrivena opasnost u limenci: Energetska pića sve češće okidač za srčani udar

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Kofeinska energetska pića i stimulativni dodaci ishrani znatno se češće dovode u vezu sa ozbiljnim srčanim problemima, uključujući zastoj rada srca i infarkt, nego drugi prehrambeni proizvodi, objavila je danas Američka kardiološka asocijacija.

Skrivena opasnost u limenci Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Analizom više od 28.000 izveštaja upućenih Američkoj agenciji za hranu i lijekove od 2017. i 2025. godine, istraživači su utvrdili da su osobe u dobi od 18 do 34 godine često prijavljivale da su konzumirale te napitke prije pojave srčanih problema.

Iako stručnjaci navode da je umjereni dnevni unos kofeina do 400 miligrama uglavnom bezbjedan za zdrave odrasle osobe, pojedina energetska pića sadrže i do tri puta više kofeina po mililitru u odnosu na običnu kafu.

Prodaja energetskih napitaka u protekloj deceniji udvostručila se i premašila sumu od 20 milijardi dolara, prenosi Tajms.

Kada je riječ o suplementima koji se koriste prije treninga, u njima koncentracija kofeina može da bude i 12 puta veća.

Nadležne regulatorne agencije ove artikle tretiraju kao hranu ili dijetetske suplemente, te ne podliježu istim provjerama bezbjednosti kao klasični lijekovi.

Autor studije Saj Samajamantula sa Univerziteta u Virdžiniji istakao je da se ovi proizvodi na policama prodaju tik uz običnu vodu i sokove, zbog čega potrošači pogrešno pretpostavljaju da su potpuno bezbjedni.

Istraživači su napomenuli da su neophodne temeljnije studije i sistematsko praćenje kako bi se u potpunosti sagledale dugoročne posljedice konzumacije tih proizvoda po zdravlje srca.

Tagovi

limenka energetska pića srčani udar

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