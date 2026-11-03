Lajka je mislila da su je udomili dobri ljudi, a oni su je poslali u smrt: Šta je bilo sa psom iz svemira?

Na današnji dan 1957. godine Sovjetski Savez poslao je psa Lajku u orbitu oko Zemlje. Svet je verovao da je preživela nekoliko dana, ali istina o njenoj sudbini bila je mnogo potresnija

Izvor: Profimedia/Sovfoto/Universal Images Group

Na današnji dan, 3. novembra 1957. godine, Sovjetski Savez napravio je veliki korak u svemirskoj trci sa Sjedinjenim Američkim Državama. U orbitu oko Zemlje lansiran je Sputnjik 2, a u njemu se nalazio jedan neobičan putnik, pas po imenu Lajka. Postala je prvo živo biće koje je obišlo Zemlju u svemiru, ali njena misija imala je tragičan kraj koji je javnost saznala tek mnogo godina kasnije.

Lajka je pre dolaska u svemirski program bila običan pas lutalica sa ulica Moskve. Bila je mešanac, sitnije građe i mirnog temperamenta, zbog čega je privukla pažnju sovjetskih naučnika. U vreme kada se svemirska trka zahuktavala, istraživači su želeli da provere kako će živi organizam da reaguje na lansiranje, bestežinsko stanje i boravak u orbiti.

Trening koji je trebalo da je pripremi za svemir

Izvor: Sovfoto/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Lajka je prošla kroz naporne pripreme. Naučnici su je navikavali na male zatvorene kapsule, ograničeno kretanje, buku i vibracije koje su je čekale tokom lansiranja. Cilj je bio da se što bolje prilagodi uslovima u svemirskoj letelici. Za misiju je izabrana upravo zato što je bila mirna i mogla da podnese takve uslove. U kapsuli je imala sistem za snabdevanje kiseonikom, hranu i vodu, kao i senzore koji su pratili njene vitalne funkcije.

Međutim, postojala je jedna strašna činjenica: Sputnjik 2 nije bio napravljen tako da se vrati na Zemlju. Naučnici tada nisu imali razvijenu tehnologiju koja bi omogućila bezbedan povratak životinje iz orbite. To znači da Lajka od početka nije imala mogućnost da se vrati kući.

Svet je mislio da je preživela nekoliko dana

Izvor: Sovfoto/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Kada je 3. novembra raketa poletela, Sovjetski Savez je objavio da je misija uspešna. Vest o psu koji kruži oko Zemlje obišla je svet, a Lajka je postala međunarodna senzacija.

Ipak, informacije o njenom stanju bile su nejasne. Sovjetski zvaničnici u početku su saopštavali da je preživela lansiranje i da podaci sa letelice stižu na Zemlju. Kasnije su tvrdili da je uginula nakon nekoliko dana, odnosno da je prethodno dobila hranu sa supstancom koja je trebalo da joj omogući bezbolnu smrt. Godinama je tako javnost verovala da je Lajka provela nekoliko dana u orbiti. Međutim, istina je bila drugačija.

Šta se zaista dogodilo Lajki?

Tek 2002. godine, nakon više decenija nejasnih i promenljivih objašnjenja, ruski naučnik Dimitrij Malašenkov izneo je detalje koji su promenili dotadašnje saznanje o njenoj sudbini. Prema njegovim nalazima, Lajka je uginula svega nekoliko sati nakon lansiranja, najverovatnije zbog pregrevanja kapsule i stresa. Sistem za kontrolu temperature nije funkcionisao kako je trebalo, pa uslovi u letelici nisu bili bezbedni za život.

Sputnjik 2 nastavio je da kruži oko Zemlje još nekoliko meseci, a zatim je 14. aprila 1958. godine izgoreo prilikom povratka u atmosferu. Lajkino telo nikada nije vraćeno na Zemlju.

Lajka je postala simbol svemirske trke

Iako je njena sudbina bila tragična, podaci prikupljeni tokom misije pomogli su naučnicima da bolje razumeju kako organizam reaguje na uslove u svemiru. Nekoliko godina kasnije, 1961, Jurij Gagarin postao je prvi čovek koji je otputovao u orbitu oko Zemlje.

Lajka je tako ostala upamćena kao pionir svemirskih istraživanja, ali i kao podsetnik na cenu koju su životinje platile tokom prvih eksperimenata u svemiru. Njena priča i danas izaziva snažne reakcije, jer je iza velikog tehnološkog dostignuća ostala sudbina psa koji se sa svog putovanja nikada nije vratio.

(MONDO)