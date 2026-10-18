Zaboravite na ustajali miris iz ormara: Potrebna su vam dva sastojka za dugotrajnu svježinu

Zaboravite na ustajali miris iz ormara uz jednostavan kućni trik. Potrebni su vam sirova riža, nekoliko kapi eteričnog ulja i staklena tegla.

Izvor: YouTube/Morgan Green

Umjesto mirisa svježe opranog veša, pri otvaranju ormara ponekad nas dočeka ustajao i težak vazduh. Umjesto kupovnih osvježivača, možete isprobati jednostavan kućni trik za koji su vam potrebni sastojci koje vjerovatno već imate.

U ormarima koji se rijetko provjetravaju neprijatni mirisi mogu se vremenom pojačati, naročito tokom hladnijih i vlažnijih mjeseci. Ako nema ozbiljnijeg problema s vlagom ili plijesni, jedno od jednostavnih rješenja je domaći osvježivač koji se priprema za svega nekoliko minuta.

Potrebni su vam sirova riža, nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja i mala staklena tegla. Riža može upiti manju količinu vlage iz okoline, ali u ovom slučaju prvenstveno služi kao podloga za eterično ulje iz koje se miris postepeno širi.

Kako napraviti domaći osvježivač ormara

U manju staklenu teglu sipajte jednu do dvije šolje sirove riže, a zatim dodajte između 10 i 20 kapi eteričnog ulja. Zatvorite teglu i dobro je protresite kako bi se ulje ravnomjerno rasporedilo po zrnima.

Nakon toga skinite poklopac i stavite teglu na policu u ormaru. Ako ne želite da posuda bude potpuno otvorena, preko njenog vrha možete staviti komad tanke, prozračne tkanine i pričvrstiti ga gumicom. Tako će se miris širiti, a smanjiće se mogućnost da se riža prospe ako se tegla slučajno prevrne.

Izbor eteričnog ulja zavisi od mirisa koji vam najviše odgovara. Lavanda ima nježniju aromu, dok ruzmarin i menta pružaju izraženiji osjećaj svježine. Limunska trava ima intenzivan, svjež miris koji može pomoći u prikrivanju neprijatnih mirisa.

Može se koristiti i u drugim prostorijama

Ovakvu teglu možete postaviti i u ormarić za obuću ili neki drugi manji, zatvoren prostor u kojem se zadržavaju neprijatni mirisi.

Kada nakon nekog vremena primijetite da se miris više gotovo ne osjeća, ne morate odmah baciti rižu. Najprije zatvorite teglu i dobro je protresite kako bi se zrna promiješala. Ako to ne pomogne, dodajte još nekoliko kapi eteričnog ulja.

Domaći osvježivač može zadržati miris mjesecima, ali trajanje zavisi od količine ulja, veličine prostora i uslova u ormaru.

Treba imati na umu da ustajao miris u zatvorenom ormaru nije isto što i miris koji nastaje zbog prekomjerne vlage ili plijesni. Tegla s rižom nije zamjena za odvlaživač i neće riješiti ozbiljniji problem s vlagom.

Ako primijetite plijesan, vlažne zidove, odjeću koja je vlažna ili izražen miris vlage, potrebno je pronaći i ukloniti uzrok. Ormare je dobro povremeno otvarati i provjetravati.

Ako je problem samo nedostatak svježine, kombinacija sirove riže i omiljenog eteričnog ulja može biti jednostavan i povoljan način da ormar ponovo dobije prijatan miris.