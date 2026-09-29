Nova baterija koristi nezapaljivi elektrolit na bazi vode, a tokom testiranja prošla je čak 120.000 ciklusa punjenja i pražnjenja.

Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Baterija koja ne može da se zapali, koristi elektrolit na bazi vode i može da izdrži čak 120.000 ciklusa punjenja zvuči gotovo predobro da bi bila stvarna. Upravo takvu bateriju razvili su istraživači u Kini, a njen projektovani vijek pri jednom ciklusu dnevno premašuje 300 godina.

Za razliku od litijum-jonskih baterija, vodene baterije koriste nezapaljive elektrolite na bazi vode. Time se izbjegava rizik od "termalnog bekstva", lančane reakcije koja kod oštećenih ili pregrijanih litijum-jonskih ćelija može da izazove požar ili eksploziju.

Vodene baterije, međutim, imaju svoje probleme. Kiseli i alkalni elektroliti mogu da izazovu neželjene hemijske reakcije, trošenje vode i oštećenje materijala elektroda, čime se značajno skraćuje njihov vijek.

Kineski istraživači pokušali su da taj problem riješe kombinovanjem posebno razvijenog organskog polimera sa neutralnim elektrolitom. Umjesto kiselih ili alkalnih elektrolita, koristili su mješavinu vode i soli magnezijuma ili kalcijuma.

Zanimljivo je da se iste vrste mineralnih soli koriste i za zgrušavanje sojinog mlijeka prilikom proizvodnje tofua.

Rezultati testiranja su posebno impresivni. Eksperimentalna baterija prošla je čak 120.000 ciklusa punjenja i pražnjenja bez otkazivanja, što bi uz jedan kompletan ciklus dnevno odgovaralo periodu od oko 329 godina.

Istraživači su zasebno testirali verzije sa magnezijum-hloridom i kalcijum-hloridom. Baterija sa magnezijum-hloridom zadržala je oko 72 odsto prvobitnog kapaciteta.

Ogroman potencijal za skladištenje energije

Izvor: SmartLife / CATL

Ovako dug vijek mogao bi da bude posebno važan za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Kućni sistem sa solarnim panelima, na primjer, mogao bi tokom dana da puni ovakvu bateriju, a zatim da sačuvanu energiju koristi kada nema sunca.

Isti princip mogao bi da se primijeni i na elektroenergetske mreže. Solarne elektrane i vetroparkovi ne proizvode energiju neprekidno, pa su bezbjedne i dugotrajne baterije važne za čuvanje viškova energije.

Dodatna prednost je jednostavnije odlaganje. Materijali elektroda i elektrolita mogu da se recikliraju, dok istraživači navode da bi zbog sastava ovakve baterije čak i njihovo odlaganje imalo malo posljedica po životnu sredinu.

Ipak, rezultat od 120.000 ciklusa je nastao laboratorijskim uslovima, dok će njena praktična vrijednost zavisiti od toga kako se tehnologija pokaže u stvarnim sistemima za skladištenje energije.

Istraživanje je objavljeno u Nature naučnom časopisu.