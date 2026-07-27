5 rasa koje najčešće završavaju u azilima: Zbog "nedostatka vremena" vlasnika, ovi psi se nadaju boljem sutra

Azili širom Evrope puni su pasa koji čekaju novu porodicu, a među njima se pojedine rase izdvajaju po brojnosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Psi ne završavaju u azilima zato što su "loši" ili "neprikladni" za život sa ljudima. U mnogim slučajevima razlozi su povezani sa pogrešnim očekivanjima vlasnika, nedostatkom vremena ili zahtjevnijim potrebama određene rase.

Ovo je pet rasa koje se, prema podacima evropskih azila i organizacija za spasavanje pasa, često nađu u potrazi za novim domom.

1. Njemački ovčar

Njemački ovčar je inteligentan, lako se obučava i izuzetno je odan pas, ali zahtijeva mnogo fizičke aktivnosti, dosljedno vaspitanje i svakodnevnu mentalnu stimulaciju. Bez toga može da razvije probleme u ponašanju.

Mnogi ga biraju zbog njegovog izgleda ili reputacije odličnog psa čuvara, ne shvatajući koliko vremena i energije zahtijeva. Kada uoče da ne mogu da zadovolje njegove potrebe, postoje vlasnici koji ga predaju u azil. Ipak, uz odgovornog vlasnika, njemački ovčar je izvanredan porodični pas koji se snažno vezuje za svoju porodicu.

2. Sibirski haski

Sibirski haski poznat je po svojoj ljepoti, ali i po velikoj potrebi za kretanjem. Riječ je o rasi koja je uzgajana za prelazak velikih udaljenosti i svakodnevnu fizičku aktivnost.

Mnogi ga biraju zbog njegovog upečatljivog izgleda, a zatim shvate da haski nije pas za miran život u stanu bez dovoljno aktivnosti. Takođe je poznat kao pravi majstor bjekstva ako dvorište nije adekvatno obezbeđeno. Kada njegove potrebe nisu ispunjene, može da postane nemiran i počne da uništava stvari, zbog čega, nažalost, često završava u azilu.

3. Belgijski ovčar

Belgijski ovčar smatra se jednom od rasa koje su najviše usmjerene na rad. Potreban mu je iskusan vlasnik, mnogo fizičke aktivnosti i svakodnevni izazovi.

Upravo zbog svoje popularnosti u policiji i vojsci, mnogi ga izaberu, a da ne poznaju njegove potrebe. Bez odgovarajuće aktivnosti i angažovanja može brzo da razvije nepoželjno ponašanje. Kada vlasnici shvate da ne mogu da mu posvete dovoljno vremena, odluče da ga predaju u azil.

4. Američki pitbul terijer

Američki pitbul terijer često je žrtva predrasuda i neodgovornog vlasništva. Uz pravilno vaspitanje može biti prijateljski nastrojen, odan i društven pas.

Dio problema leži u tome što ga pojedini ljudi biraju iz pogrešnih razloga ili bez dovoljno znanja o odgovornom držanju pasa. Kada se pojave problemi, pas često završi u azilu. U mnogim evropskim zemljama za ove pse važe stroža pravila držanja, što može dodatno da doprinese njihovoj češćoj zastupljenosti u azilima.

5. Bigl

Bigl je prijateljski i druželjubiv pas, ali ima veoma izražen lovački instinkt i izuzetno razvijeno čulo mirisa. Zbog toga mu je potrebno mnogo aktivnosti i dosljedno vaspitanje.

Zbog svog simpatičnog izgleda mnogi ga biraju kao porodičnog psa, a potom ih iznenade njegova tvrdoglavost, glasno oglašavanje i snažna želja za istraživanjem okoline. Ako njegove potrebe nisu zadovoljene ili vlasnici potcijene zahtjevnost ove rase, i bigl može da završi u azilu, gdje čeka novu porodicu.

Prije nego što se odlučite za određenu rasu, trebalo bi da se dobro informišete o njenim karakteristikama, zahtevima i načinu života koji joj odgovara. Tako možete da izaberete psa koji će se uklopiti u vaše mogućnosti i svakodnevicu, ali i da sprečite da životinja jednog dana završi u azilu. Odgovorna odluka na početku znači srećniji život i za psa i za njegovu porodicu.