Kako da znate da li imate AQ? Nova vještina može da vas sačeka na razgovoru za posao

Provjerite da li imate AQ, novu vještinu koju sve više poslodavaca traži prilikom zapošljavanja.
Prije više od 100 godina, IQ je definisao šta znači biti inteligentan. Zatim se pojavio EQ, koji se odnosi na emocionalnu inteligenciju. Oba su bila korisna okvira u vrIJeme kada su nastala, ali sada svet u stalnoj promjeni zahtijeva nešto novo - AQ.
AQ se definiše kao sposobnost da se nosite sa promjenama, neizvjesnošću i nepoznatim. Liz Tran, autorka nove knjige "AQ: Nova vrsta inteligencije za svijet koji se stalno mijenja", kaže da je primijetila da AQ više nije "dodatna" vještina, već "nepregovarački stav" prema životu.
U novoj knjizi, opisala je četiri AQ tipa. Prepoznavanje vašeg može da vam pomogne da razumijete vještine koje imate na raspolaganju za nošenje sa stresom, rješavanje problema i krizama.
1. Neurohirurg
Ovo ste vi ako...
- Znate koje navike vam pomažu i pridržavate ih se.
- U ličnim odnosima cijenite ljude koji vas poznaju najduže.
- Preuzimate kalkulisane rizike kada postoji solidan plan.
- Kada se suočite sa neočekivanim izazovom, prvo se osjećate zabrinuto: "Kako da riješim ovu situaciju?"-
Motivacija: Neurohirurzi teže savršenstvu. Drže sve aspekte svog života na najvišem standardu, djeluju pažljivo i stručno.
Snaga: Odlučni su i istrajni. Kada se posvete nečemu, ne odustaju dok ne uspiju. Stabilni su oslonac za ljude oko sebe i izvor izuzetnog znanja na poslu.
Izazovi: Perfekcionizam može da preraste u strah od neuspjeha. Svijet vide više skeptično nego optimistično, pa češće odbijaju promjene. Spori su u turbulentnim situacijama.
Rešenje: Neurohirurg mora da nauči da prihvati nelagodu. Rast dolazi kada forsira brže akcije i odluke nego što je uobičajeno, šireći granice svoje zone komfora.
2. Romanopisac
Ovo ste vi ako...
- Redovno isprobavate nove navike i unapređujete ono što vam funkcioniše.
- Na poslu vam treba mnogo prostora i slobode u rasporedu.
- Rizikujete kako biste stekli veću autonomiju.
- Kada se suočite sa neočekivanim izazovom, prvo osjećate iritaciju: "Ovo nije bio dio mog plana!".
Motivacija: Sloboda. Romanopisci nisu vezani za prošlost i uspijevaju u situacijama gdje mogu da mijenjaju pravac kad žele.
Snaga: Uvijek su u toku i na čelu svog polja. Entuzijazam za proaktivne promjene inspiriše ljude oko njih.
Izazovi: Promjenu koriste da izbjegnu teške situacije. Kada nepoželjna promjena poremeti njihov svijet, mogu da budu preplavljeni i da reaguju burno.
Rješenje: Rast dolazi kada nauče da puste planove i očekivanja. Moraju da prihvate realnost i pronađu "srebrnu liniju" u nepoželjnim promjenama.
3. Vatrogasac
Ovo ste vi ako...
- Što je situacija haotičnija, to ste mirniji i fokusiraniji.
- Vješti ste u trenutnim reakcijama, pa često zapostavljate dugoročne planove.
- Rizikujete kada ste sposobni da se nosite sa posledicama.
- Kada se suočite sa neočekivanim izazovom, prvo osjećate mir: "Život je svakako u stalnoj promjeni".
Motivacija: Uticaj. Vatrogasac popravlja ono što drugi smatraju nepopravljivim. Rad koji ima stvarni efekat mu je neophodan.
Snaga: Odlični u kriznim situacijama, zadržavaju pozitivan stav i mirnoću. Vide mogućnosti u nemogućem.
Izazovi: Fokus na hitne situacije ostavlja malo prostora za strateško planiranje. Mogu da tolerišu visok nivo stresa, a ponekad i sami stvaraju haos jer se tu osjećaju udobno.
Rešenje: Moraju da vježbaju proaktivne promjene i prave kvartalne ili godišnje planove.
4. Astronaut
Ovo ste vi ako...
- Vjerujete da je mašta važnija od znanja.
- Smatrate da su rizici ključni za inovaciju i napredak.
- Vjerujete da možete sve što zamislite.
- Kada se suočite sa neočekivanim izazovom, prvo prihvatate: "Ovo nije ono što sam želio, ali mogu da se snađem".
Motivacija: Strast. Astronauti prate svoju strast, ličnu ili profesionalnu. Intenzivan entuzijazam nadjačava strahove.
Snaga: Brzi su i autentični. Spremni su da brzo evoluiraju i mijenjaju pravac.
Izazovi: Toliko su uronjeni u strast da mogu da previde dosadne detalje. Ciljevi mogu da stagniraju zbog lošeg praćenja ili nedostatka timske podrške.
Rešenje: Moraju da nauče da usporavaju i planiraju kako bi svoje ambiciozne ideje pretvorili u ostvarive zadatke.
Razvijanje AQ veštine
Ne morate savršeno da se uklopite u opis svih tipova. Cilj je da ih koristite kao alat za samoposmatranje i bolje razumijevanje sopstvenih reakcija na stres, promjene i izazove. Oni su mape koje dopuštaju više puteva i pomažu vam da cijenite sebe i svoje sposobnosti.