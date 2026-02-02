5 rasa pasa koji se ne linjaju: Ne ostavljaju dlake po namještaju i nemaju neprijatan miris

Saznajte koji psi su najpogodniji za alergičare, porodice sa djecom i sve one koji žele čistoću bez kompromisa.

Želite četvoronožnog prijatelja kog ćete držati u kući ili stanu, ali ne želite da pronalazite dlake na svakom koraku? Možda ste i alergični na pse, pa vam je potrebna rasa koja se ne linja i nema miris, jer je to jedini način da imate kućnog ljubimca. Ove rase su odličan izbor ako imate simptome alergije, ako imate djecu ili jednostavno ne volite pseće dlake po namještaju.

1. Tibetanski terijer

Tibetanski terijeri su dokaz da pas koji se ne linja, ne mora nužno da bude bez dlake. Ovi psi se ne linjaju, ali to ne znači da im nije potrebna redovna njega. Imaju dugu i gustu dlaku koja se lako mrsi ukoliko se zanemare češljanje i šišanje. Dostižu visinu do 40 cm, a prosječna težina odraslog psa je oko 18 kg.

Smatraju se veoma poslušnim psima, dobrog karaktera i odlični su za porodice sa djecom. Takođe su i vrlo dobri čuvari, iako se to na prvi pogled ne bi reklo. Iako spadaju u terijere, gotovo da nemaju tipične osobine ove grupe. Neće juriti glodare, već će se radije maziti sa strancima, jer obožavaju pažnju.

2. Pudla

Postoji nekoliko veličina pudle. Toy pudle rastu do 28 cm, patuljaste do 35 cm, srednje do 45 cm, dok velike dostižu i do 60 cm. Pudla je jedna od najpoznatijih rasa pasa, lako prepoznatljiva čak i onima koji se ne razumeju mnogo u pse. Ima karakterističnu kovrdžavu dlaku koja, vjerovali ili ne, ne opada.

Redovno češljanje je izuzetno važno za svaku pudlu, jer njena dlaka sama ne opada kada dostigne određenu dužinu. Pudlu je potrebno češljati svakodnevno i voditi na šišanje svake tri nedjelje. Tačno je da zahtjeva stalnu negu dlake, ali uz pravilno održavanje nećete imati problema. Prirodno se ne linja, spada u pse sa niskim alergijskim rizikom i mogu da je imaju i osobe sa izraženim alergijama.

3. Škotski bijeli terijer

Škotski bijeli terijer je rasa koja to potvrđuje. Spada u pse sa niskim rizikom od alergija i najviše odgovara aktivnim porodicama sa djecom školskog uzrasta. Ima izražen lovački instinkt, voli igru i trčanje, pa se preporučuje osobama sa aktivnim stilom života. Nije idealan izbor za one koji žele samo psa za maženje.

Škotski bijeli terijer ima dlaku i poddlaku. Poddlaka je meka i kratka, dok je spoljašnja dlaka duža i zahtjeva redovno češljanje kako se ne bi mrsila. Dostiže visinu do 30 cm, a maksimalna zdrava težina je oko 10 kg kod mužjaka, dok su ženke manje, do 28 cm i oko 7 kg.

4. Jazavičar

Jazavičari su veoma poznata rasa, sa dugim telom, spuštenim ušima i kratkim nogama. Popularni su zbog svog karakterističnog izgleda, ali manje je poznato da su to psi koji se ne linjaju i nemaju jak miris, zbog čega su veoma pogodni za život u stanu.

Postoje kratkodlaki, oštrodlaki i dugodlaki jazavičari. Dugodlaki se ne preporučuju osobama sa alergijama. Ako želite ovu rasu, najbolji izbor su kratkodlaki ili oštrodlaki. Koju god rasu da izaberete, nećete se pokajati. To su psi dobrog karaktera, koji vole maženje, šetnje i kopanje. Nekada su korišćeni za lov iznad i ispod zemlje.

5. Kovrdžavi bišon

Kovrdžavi bišon je izuzetno prilagodljiv pas, koji može da se uklopi gotovo u svako okruženje. Idealan je za život u stanu, prilagođava se stilu života vlasnika i nije previše zahtjevan u tom pogledu. Ipak, potrebni su mu redovna aktivnost i njega.

Ovo su psi koji se ne linjaju i veoma su pogodni za stan. Samo povremeno možete da pronađete neku njihovu dlaku na namještaju. Potrebno ih je redovno češljati kako se lijepe kovrdže ne bi mrsile i kako bi ostale mekane i sjajne. Nakon svake šetnje treba prati šape, što važi za svakog psa. Preporučuje se potpuno kupanje dva puta mjesečno i šišanje jednom mjesečno.

Ovi psi se ne linjaju, ali to ne znači da ne traže mnogo njege. Zahtjevni su za održavanje, ali zauzvrat pružaju bezuslovnu ljubav.

