Ovako je izgledao savršen muškarac šezdesetih: Anketirane dame su dale spisak "šta mora" i "ne smije" da ima

Ovako je izgledao savršen muškarac šezdesetih: Anketirane dame su dale spisak "šta mora" i "ne smije" da ima

Autor Tamara Veličković
0

Kroz odgovore dama koje su živjele šezdesetih, danas možemo da vidimo da li su se standardi atraktivnosti i očekivanja promijenili kroz decenije.

Izvor: Kinks49/Shutterstock

Šta je činilo muškarca savršenim u očima žena pre više decenija? Koje osobine su tada bile poželjne, a koje neprihvatljive? Dok danas ideal muževnosti može da bude raznolik, šezdesetih su žene imale jasnu sliku - detaljan spisak kvaliteta i ponašanja koje su smatrale privlačnim.

Od stila i držanja, do karaktera i manira, postojala je lista pravila koja su određivala ko može, a ko ne može, da se nazove "idealnim muškarcem". Istorijski zabavnik pronašao je njihove odgovore u staroj štampi, u jednoj anketi i tekstu časopisa Lajf, makar kada je Zapad u pitanju.

Savršen muškarac od pre pola veka

Pre oko pola veka, makar prema mišljenju žena, "na ceni" su bili džentlmeni. Dame koje su govorile za ovaj magazin navele su da savršen muškarac mora da ima lepe manire, da bude pošten i galantan. Osim toga, mora da ima stabilan posao, ali i da pomaže u kući.

Što se izgleda tiče, savršen muškarac mora biti "visok s plavim očima, da se bavi sportom i da je društveno aktivan". Plus, treba da ume da pleše! Ne mora da bude virtuoz na podijumu, ali svakako mora da bude okretan.

Anketirane dame dale su i spisak nepoželjnih osobina. Tu dominiraju posesivnost, želja za dominacijom i egoizam, ali i prostačko ponašanje i tvrdičluk, kao i nespremnost za druženje sa porodicom i prijateljima.

Ko je bio savršen muškarac?

Dame koje su živele šezdesetih godina prošlog veka imale su i svoje favorite. Upitane za poznate ličnosti koje najviše odgovaraju liku "savršenog muškarca" većina je navela Perija Komoa, tadašnjeg pevača i tv voditelja, poznatog kao jednog od napopularnijih američkih zabavljača sredinom 20. veka.

Peri Komo
Izvor: YouTube/Cost Ander

Za njim su sledili Elvis Presli, Marlon Brando i Džejs Din, ali je zanimljivo da su se na listi našli i tadašnji političari. Očekivano, prvi među njima je bio Džon Kenedi, ali tu su bili i (znatno stariji) Dvajt Ajzenhauer i Ričard Nikson.

(istorijskizabavnik/MONDO)

