Koja hrana nas čini srećnijim? Ove savjete stručnjaka svako može da primijeni, a imaju blagotvorno dejstvo

Koja hrana nas čini srećnijim, otkrivaju dijetetičarka i nutricionistkinja.

MONDO

Od stare Grčke priča se o vezi hrane i našeg uma, a istraživanja sprovođena u poslednjih nekoliko decenija potvrđuju da određena hrana može da utiče na naše raspoloženje. Koja hrana čini nas srećnijim, saznajte u nastavku teksta.

U specijalizovanom polju psihijatrije, istražuje se veza između navika u ishrani i poremećaja mentalnog zdravlja. Stručnjaci na ovaj način pokušavaju da dođu do metoda prevencije i tretiranja ovakvih poremećaja.

"Polje psihologije vezane za hranu, koje je nastalo prije deset godina, sve se više razvija usled ogromnih količina kvalitetnih podataka koji dokazuju vezu između hrane i ishoda u mentalnom zdravlju", objasnila je registrovana dijetetičarka, Kristin Kirkpatrik.

Određena hrana može da nam "podigne" raspoloženje i štiti nas od depresije, dok druge namirnice imaju suprotan efekat - negativno utiču na raspoloženje i podižu rizik od depresije.

Kako hrana utiče na raspoloženje?

"Studije pokazuju vezu između slatkiša i ultraprerađene hrane, oni negativno utiču na raspoloženje i podižu rizik od depresije. Loše utiču na mikrobiom zbog visokog sadržaja šećera, a niskog sadržaja vlakana, i podižu rizik od upala u tijelu", objasnila je Kirkpatrik.

Nedavna studija objavljena u Žurnalu Akademije nutricionizma i dijetetičarstva pokazala je da ishrana koja obiluje prerađenom hranom i rafiniranim ugljenim hidratima podiže rizik od depresije.

MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Studija sprovedena 2019. godine zabeležila je da ljudi koji zamene ultraprerađenu hranu ishranom koja podrazumijeva minimalno obrađene namirnice, kao što je mediteranska dijeta, pokazuju smanjenje depresije.

Naučnici i dalje pokušavaju da utvrde koja hrana tačno utiče na dobro raspoloženje. Postoji mala količina podataka koji navode da je dobar kandidat hrana od celog zrna žitarice. Mediteranska dijeta, bogata biljnim namirnicama, dovođena je takođe u vezu sa nižim rezultatima depresije.

"U mediteranskoj dijeti važni su omega-3 masne kiseline, voće i povrće živih boja kao što su bobice i zeleno lisnato povrće, i nemasni izvori proteina. Tu su i ekstradevičansko maslinovo ulje, a onima koji unose i suplementaciju vitamina D i ribljeg ulja umanjeni su simptomi depresije i anksioznosti", navela je Kirkpatrikova.

"Od suštinske je važnosti da prepoznamo ulogu koju mikrobiom igra u uticaju na mentalno zdravlje. Dijeta bogata vlaknima, probioticima i prebioticima trebalo bi da bude u fokusu", rekla je ona.

Nutricionistkinja Mišel Rutenstin dodala je da masne ribe, kao što su losos, sardine i skuša, pozitivno djeluju na membrane ćelija mozga.

Mondo/Stefan Stojanović

"Tu su i fermentisane namirnice, kao što su jogurt i kefir, koštunjavo voće i semenke, hrana bogata polifenolima među kojom su crna čokolada, divlje borovnice, jabuke, crveni luk i začinske biljke kao što je nana," rekla je ona."Hrana igra važnu ulogu u našem zdravlju i raspoloženju. Ali ako govorimo o namirnicama koje treba više unositi, moramo da pomenemo i one koje bi trebalo ograničiti. To su šećer, rafinisane žitarice, ultraprerađena hrana i alkohol," dodala je Kirkpatrik.

Dijetetičarka je podsjetila i da bi, uz balansiranu ishranu, trebalo obratiti pažnju i na fizičku aktivnost, upravljanje stresom i kvalitetan san.

MONDO/Healthline