Smeđa ili bijela jaja? Mnogima nije jasno u čemu je razlika, evo šta boja govori

Ako imate nedoumicu da li da kupujete smeđa ili bijela jaja, pročitajte šta boja govori i da li postoji nutritivna razlika.

Izvor: Youtube/Screenshot/Inaa blue

Nutritivno, smeđa i bijela jaja su gotovo ista.

Ukus i hranljivost zavise više od ishrane i uslova života kokoške nego od boje ljuske.

Kvalitet jaja može da zavisi od oznake, organskog uzgoja i načina proizvodnje.

Ne postoji nutritivna razlika između smeđih i bijelih jaja. Mnogo je važnija ishrana i način života kokoške. Jaja kokošaka koje se hrane kvalitetnom hranom i imaju prostor da se slobodno kreću na otvorenom, obično imaju bolji ukus i nešto više hranljivih materija. Kada birate jaja, obratite pažnju na oznaku kvaliteta, način uzgoja i cijenu, piše Health.

Glavne razlike između smeđih i bijelih jaja

Jaja dolaze u različitim bojama, ali smeđa i bijela su najčešća u prodavnicama. Boja ljuske zavisi od rase kokoške.

Kokoške sa bijelim perjem i belim ušnim resicama obično nose bijela jaja, dok kokoške sa crvenkastim perjem i crvenim ušnim resicama nose smeđa jaja. Ipak, boja kokoške ili ljuske ne utiče na nutritivni sastav.

Smeđa i bijela jaja su gotovo identična po sadržaju proteina, vitamina i minerala. Jedno veliko jaje, bez obzira na boju ljuske, ima oko 70 kalorija, 6 grama proteina i hranljive materije poput vitamina B12, holina i selena.

Ni u ukusu nema velike razlike. Neki smatraju da smeđa jaja imaju bogatiji ukus, ali to zapravo zavisi od toga čime je kokoška hranjena i u kakvim uslovima živi. Kokoške koje se slobodno hrane na otvorenom, često nose jaja sa intenzivnije žutim žumancem i nešto drugačijim ukusom zbog raznovrsnije ishrane.

Kako da izaberete zdravije jaje?

Iako boja ljuske ne utiče na hranljivost, drugi faktori mogu. Evo nekoliko saveta kako da izaberete ukusnija i nutritivno bogatija jaja:

Ishrana kokoške: Kokoške koje se hrane hranom bogatom omega-3 masnim kiselinama nose jaja sa više omega-3. To su zdrave masti koje podržavaju rad srca i mozga. Takva jaja su obično označena.



Uslovi života: Neka istraživanja pokazuju da kokoške koje se slobodno hrane, mogu da nose jaja sa više zdravih masti i antioksidanata u poređenju sa onima koje su zatvorene. Ljudi često biraju ovakva jaja i zbog boljeg tretmana životinja i ekoloških razloga.



Organska jaja: Jaja potiču od kokošaka koje nisu u kavezima i imaju pristup spoljašnjem prostoru. Hrane se organskom hranom bez pesticida i hemijskih đubriva.



Kvalitet: Jaja oznake najvišeg kvaliteta imaju čistu, neoštećenu ljusku i čvrsto bjelance.