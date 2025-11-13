logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Smeđa ili bijela jaja? Mnogima nije jasno u čemu je razlika, evo šta boja govori

Smeđa ili bijela jaja? Mnogima nije jasno u čemu je razlika, evo šta boja govori

Autor Tamara Veličković
0

Ako imate nedoumicu da li da kupujete smeđa ili bijela jaja, pročitajte šta boja govori i da li postoji nutritivna razlika.

izbeljivanje jaja Izvor: Youtube/Screenshot/Inaa blue
  • Nutritivno, smeđa i bijela jaja su gotovo ista.
  • Ukus i hranljivost zavise više od ishrane i uslova života kokoške nego od boje ljuske.
  • Kvalitet jaja može da zavisi od oznake, organskog uzgoja i načina proizvodnje.

Ne postoji nutritivna razlika između smeđih i bijelih jaja. Mnogo je važnija ishrana i način života kokoške. Jaja kokošaka koje se hrane kvalitetnom hranom i imaju prostor da se slobodno kreću na otvorenom, obično imaju bolji ukus i nešto više hranljivih materija. Kada birate jaja, obratite pažnju na oznaku kvaliteta, način uzgoja i cijenu, piše Health.

Glavne razlike između smeđih i bijelih jaja

Jaja dolaze u različitim bojama, ali smeđa i bijela su najčešća u prodavnicama. Boja ljuske zavisi od rase kokoške.

Kokoške sa bijelim perjem i belim ušnim resicama obično nose bijela jaja, dok kokoške sa crvenkastim perjem i crvenim ušnim resicama nose smeđa jaja. Ipak, boja kokoške ili ljuske ne utiče na nutritivni sastav.

Smeđa i bijela jaja su gotovo identična po sadržaju proteina, vitamina i minerala. Jedno veliko jaje, bez obzira na boju ljuske, ima oko 70 kalorija, 6 grama proteina i hranljive materije poput vitamina B12, holina i selena.

Ni u ukusu nema velike razlike. Neki smatraju da smeđa jaja imaju bogatiji ukus, ali to zapravo zavisi od toga čime je kokoška hranjena i u kakvim uslovima živi. Kokoške koje se slobodno hrane na otvorenom, često nose jaja sa intenzivnije žutim žumancem i nešto drugačijim ukusom zbog raznovrsnije ishrane.

Kako da izaberete zdravije jaje?

Iako boja ljuske ne utiče na hranljivost, drugi faktori mogu. Evo nekoliko saveta kako da izaberete ukusnija i nutritivno bogatija jaja:

Ishrana kokoške: Kokoške koje se hrane hranom bogatom omega-3 masnim kiselinama nose jaja sa više omega-3. To su zdrave masti koje podržavaju rad srca i mozga. Takva jaja su obično označena.

Uslovi života: Neka istraživanja pokazuju da kokoške koje se slobodno hrane, mogu da nose jaja sa više zdravih masti i antioksidanata u poređenju sa onima koje su zatvorene. Ljudi često biraju ovakva jaja i zbog boljeg tretmana životinja i ekoloških razloga.

Organska jaja: Jaja potiču od kokošaka koje nisu u kavezima i imaju pristup spoljašnjem prostoru. Hrane se organskom hranom bez pesticida i hemijskih đubriva.

Kvalitet: Jaja oznake najvišeg kvaliteta imaju čistu, neoštećenu ljusku i čvrsto bjelance.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jaja hrana zanimljivosti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ