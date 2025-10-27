Kako se piše, dobro došli ili dobrodošli? I dalje grešimo, a razlika se lako pamti

Dobrodošlica se češće piše pogrešno, a ne pravilno.
Mnogi se često zapitaju kako se pravilno piše, "dobro došli" ili "dobrodošli". Mnogi ovo pravilo jednom nauče, ali ga brzo zaborave, ima i onih koji se oslanjaju na osećaj, kao i onih koji se uvek dvoume i proveravaju svaki put kada žele da napišu ovaj izraz.
Dobra vest je da oba oblika postoje i da su oba ispravna, ali se koriste u različitim kontekstima.
Dobro došli
Piše se odvojeno kada želite da nekoga pozdravite pri dolasku. Ovo je tipičan oblik koji koristimo kada želimo da pokažemo gostoprimstvo. Na primer:
- "Dobro došli! Drago nam je što ste ovde".
- "Dobro došli na naš sajt, nadamo se da ćete pronaći sve što vam treba".
Dobrodošli
Piše se spojeno kada je u pitanju pridev, odnosno kada želite da iskažete da je nešto ili neko poželjan, koristan ili drag. Ovaj oblik ne služi za direktan pozdrav, već za opis. Na primer:
- "Vaše sugestije su dobrodošle".
- "Bilo bi dobrodošlo da svi učestvujemo u projektu".
Dakle, razlika je u tome da li se obraćate nekome direktno ili opisujete nešto što je poželjno i korisno. Kada nekoga dočekujete - pišete odvojeno, kada opisujete - pišete spojeno.
Još jednom za kraj: pozdrav - odvojeno, pridev - spojeno.