Kako se piše, dobro došli ili dobrodošli? I dalje grešimo, a razlika se lako pamti

Dobrodošlica se češće piše pogrešno, a ne pravilno.

Mnogi se često zapitaju kako se pravilno piše, "dobro došli" ili "dobrodošli". Mnogi ovo pravilo jednom nauče, ali ga brzo zaborave, ima i onih koji se oslanjaju na osećaj, kao i onih koji se uvek dvoume i proveravaju svaki put kada žele da napišu ovaj izraz.

Dobra vest je da oba oblika postoje i da su oba ispravna, ali se koriste u različitim kontekstima.

Dobro došli

Piše se odvojeno kada želite da nekoga pozdravite pri dolasku. Ovo je tipičan oblik koji koristimo kada želimo da pokažemo gostoprimstvo. Na primer:

"Dobro došli! Drago nam je što ste ovde".

"Dobro došli na naš sajt, nadamo se da ćete pronaći sve što vam treba".

Dobrodošli

Piše se spojeno kada je u pitanju pridev, odnosno kada želite da iskažete da je nešto ili neko poželjan, koristan ili drag. Ovaj oblik ne služi za direktan pozdrav, već za opis. Na primer:

"Vaše sugestije su dobrodošle".

"Bilo bi dobrodošlo da svi učestvujemo u projektu".

Dakle, razlika je u tome da li se obraćate nekome direktno ili opisujete nešto što je poželjno i korisno. Kada nekoga dočekujete - pišete odvojeno, kada opisujete - pišete spojeno.

Još jednom za kraj: pozdrav - odvojeno, pridev - spojeno.