logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se piše, dobro došli ili dobrodošli? I dalje grešimo, a razlika se lako pamti

Kako se piše, dobro došli ili dobrodošli? I dalje grešimo, a razlika se lako pamti

Autor Tamara Veličković
0

Dobrodošlica se češće piše pogrešno, a ne pravilno.

DSC06571.JPG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mnogi se često zapitaju kako se pravilno piše, "dobro došli" ili "dobrodošli". Mnogi ovo pravilo jednom nauče, ali ga brzo zaborave, ima i onih koji se oslanjaju na osećaj, kao i onih koji se uvek dvoume i proveravaju svaki put kada žele da napišu ovaj izraz.

Dobra vest je da oba oblika postoje i da su oba ispravna, ali se koriste u različitim kontekstima.

Dobro došli

Piše se odvojeno kada želite da nekoga pozdravite pri dolasku. Ovo je tipičan oblik koji koristimo kada želimo da pokažemo gostoprimstvo. Na primer:

  • "Dobro došli! Drago nam je što ste ovde".
  • "Dobro došli na naš sajt, nadamo se da ćete pronaći sve što vam treba".

Dobrodošli

Piše se spojeno kada je u pitanju pridev, odnosno kada želite da iskažete da je nešto ili neko poželjan, koristan ili drag. Ovaj oblik ne služi za direktan pozdrav, već za opis. Na primer:

  • "Vaše sugestije su dobrodošle".
  • "Bilo bi dobrodošlo da svi učestvujemo u projektu".

Dakle, razlika je u tome da li se obraćate nekome direktno ili opisujete nešto što je poželjno i korisno. Kada nekoga dočekujete - pišete odvojeno, kada opisujete - pišete spojeno.

Još jednom za kraj: pozdrav - odvojeno, pridev - spojeno.

Tagovi

Pisanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ