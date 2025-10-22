"Sve sam vidio, ovo nikada": Iskustvo Roberta u najčudnijem mjestu Evrope, prekriveno s pola miliona krstova

Robert Dacešin, svjetski putnik, posjetio je Brdo krstova, koje je nazvao najčudnijim mjestom u Evropi.

"Tokom mojih putovanja Evropom, imao sam prilike da vidim zaista dosta neobičnih mjesta, ali, mjesto u koje sam upravo sada krenuo, nešto je što čovjek teško, bilo gdje na planeti, može da vidi. Kako samo opisati brdo na kojem se nalazi pola miliona krstova? Mjesto gdje svaki kamen, svaka staza, svaki milimetar zemljišta prekrivaju religiozni simboli. Mjesto koje je sovjetska vlada pokušala bagerima da uništi tri puta, a ono se uvijek iznova vraćalo, još jače i impresivnije nego prije", rekao je Robert Dacešin na početku Jutjub snimka kojim je ovo mjesto dočarao gledaocima.

U pitanju je Brdo krstova u Litvaniji, a Robert je istakao da je, bez dileme, jedno od najneobičnijih mjesta koje postoji u čitavoj Evropi.

"Do ovog mjesta, smještenog na 12 km sjeverno od grada Šjauljaja, stiže se iz Rige, prestonice Letonije. Nakon nešto manje od dva sata vožnje i ulaska u Litvaniju, dolazimo do ove lokacije. Brda visoka 10 metara prekriva nevjerovatna kolekcija krstova svih veličina, od onih minijaturnih veličine prsta, do onih monumentalnih, visokih po nekoliko metara. E sad, neko će reći pa ovolika količina krstova može da se vidi i na nekom većem groblju negdje u svijetu, ali razlika je ta što ovde ne leže mrtvi ljudi. Ovo je prosto jedno vjersko mjesto i ništa više", rekao je Robert.

Broj krstova nemoguće je prebrojati, otkrio je svetski putnik.

"Nemate osjećaj o broju krstova koji su ostavljeni. Neki su baš minijaturni, neki idu nekoliko metara uvis. Dosta analiza, dosta istraživanja je rađeno, dosta brojanja, ali ono najnovije, od prije nekoliko godina kaže da čak pola miliona krstova leži ovdje, što zaista mnogo govori o tome koliko se ovo mjesto čuva. Što je najfascinantnije, niko ga ne čuva osim ljudi, nije pod zaštitom države, nije dio neke nevladine organizacije", rekao je Robert i dodao:

"Ljudi se sami brinu, sami dolaze ovde, krst možete da ostavite na bilo koje mjesto, nema zabranjenih ili dozvoljenih mjesta, što je zaista baš, baš impresivno. Ipak, ono što čini ovo mjesto još impresivnijim je činjenica da niko sa sigurnošću ne zna kada je počelo i kako je zapravo došlo do ove tradicije. Ipak, postoji jedna priča koja se uzima kao zvanična, a moj lokalni drugar će vam reći nešto više o tome", ispričao je Robert.

Zašto je ovo mjesto preplavljeno krstovima?

Stanovnik ovog mjesta nas je vratio u 19. vijek.

"Nalazimo se na najduhovnijem i najsvijetijem mjestu. Prvo, počinjemo s tim vijekom, kada je litvanski i poljski narod pružao otpor Ruskom carstvu preko raznih ustanaka i pobuna kako bi se borili za svoju nezavisnost. I nažalost, dvije od ovih pobuna koje su se dogodile u godinama 1831. i 1863. bile su neuspješne. Mnogo ljudi je izgubilo živote u tom procesu", rekao je lokalac i dodao:

"Litvanci i Poljaci su oduvijek bili veoma religozni. Želeli su propisno da kažu 'Zbogom' svojim izgubljenima i voljenima, ali mnogo tijela nije vraćeno, niti je pronađeno. Tako da, kako bi propisno ispratili odlazak njihovih duša, počeli su da dolaze na Sveto Brdo i ostavljaju krstove ovdje, u čast sjećanja na njih. Dakle, na početku je bilo samo oko 5.000-10.000 ostavljenih krstova i onda kroz naredni period, ostavljeno je manje novih krstova", ispričao je stanovnik.

