Duple slike, otežano gutanje i slabost: Sve o TNT testu na koji vas ljekar šalje zbog ovih simptoma

TNT test najčešće se koristi kada postoji sumnja na Mijasteniju gravis, autoimunu bolest koju karakteriše pojačan zamor mišića.

Da li primjećujete da vam se mišići zamaraju brže nego ranije, čak i tokom sasvim uobičajenih dnevnih aktivnosti i da se taj osjećaj slabosti pojačava kako dan odmiče? To nije klasičan umor koji nastaje posle fizičkog napora, već može da ukaže na patološku mišićnu zamorljivost.

Prema riječima dr Milutina Petrovića, specijaliste neurologije iz Beograda, takvi simptomi često su prvi znak poremećaja u neuromišićnoj spojnici - mjestu na kojem nerv prenosi signal koji pokreće mišić.

Test repetitivne stimulacije (TRS) ili, kako se još zove, test neuromišićne transmisije (TNT) je upravo metoda koja pomaže neurologu da otkrije da li postoji problem u ovoj ključnoj vezi između nerva i mišića.

Kada se savjetuje TNT?

Na ovaj test će Vas neurolog uputiti ako imate:

pad očnog kapka,

duple slike,

nazalan govor,

otežano gutanje,

slabost u rukama i nogama koja se potencira kako dan odmiče.

Ta slabost se pogoršava pri ponavljanju ili pri produženoj mišićnoj kontrakciji (kao u slučaju Mijastenije gravis) ili paradoksalno ako se pri ponavljanoj aktivaciji mišića na kratko vrati snaga, da bi ista opet popustila (kao kod Eaton - Lambertovog sindroma).

Dakle, TNT se najčešće koristi kada postoji sumnja na Mijasteniju gravis, rjeđe kod sumnje na Eaton-Lambertov sindrom ili botulizam.

Kako izgleda test?

Test se izvodi primjenom ponavljanih električnih stimulacija na dvije do tri regije tijela, najčešće u predjelu lica ili ruke. U toku pregleda posmatra se odgovor mišića na pomenute stimuluse prije i posle njegove aktivacije. Ljekar će Vam u toku pregleda reći kako i kada treba da aktivirate dati mišić.

Sama elektična stimulacija se najčešće doživljava kao neprijatna, ali je suštinski kratkotrajna i potpuno bezbjedna. Rezultat pregleda sa detaljnom analizom i daljim instrukacijama dobićete odmah nakon završenog testa.

Šta je potrebno da test bude uspješan?

Za uspješan test, dovoljno je da pratite sledeće upute: