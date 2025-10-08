logo
Zbog greške u filmu "Lajanje na zvezde" Šotri pretila zatvorska kazna: Peh u školskoj učionici nije smeo da se desi

Zbog greške u filmu "Lajanje na zvezde" Šotri pretila zatvorska kazna: Peh u školskoj učionici nije smeo da se desi

Autor Dragana Tomašević
0

Proslavljeni filmski i televizijski reditelj Zdravko Šotra, napustio nas je danas u 93. godini

Evo zašto je Šotri prijetila zatvorska kazna Izvor: YouTube/ Nemanja Milovanović /printscreen

Reditelj Zdravko Šotra preminuo je danas, 8. oktobra, u 93. godini, a za sobom je ostavio bogatu riznicu filmova. Međutim, jedna od grešaka u tim filmovima dugo se prepričavala.

U filmu "Lajanje na zvezde" našem reditelju Zdravku Šotri, promakla je slika Svetog Save u učionici, zbog koje se u vreme radnje filma mogla dobiti zatvorska kazna.

Izvor: printscreen/youtube/Милош Ђорђевић

Iako se radnja filma dešava 1963. godine, u periodu SFRJ, na jednom od kadrova nehotice se pojavljuje slika Svetog Save, što je u to vreme bilo apsolutno neprihvatljivo. S obzirom na tadašnju politiku u kojoj su vladale striktne antireligiozne mere, slika Svetog Save na zidu mogla je izazvati ozbiljne posledice - od "crne liste" pa čak do mogućnosti zatvorske kazne.

U društvu koje je bilo protiv slavljenja religijskih običaja i obožavanja svetaca, ovakav detalj nije smeo da se pojavi na ekranu.


Iako je scena komična i u filmu uopšte ne deluje kao greška, činjenica je da je ovaj detalj mogao da ima ozbiljne posledice da je otkriven u to vreme.

Lajanje na zvezde
Izvor: YouTube/Froya Valkyrie

Tagovi

Zdravko Šotra lajanje na zvezde

