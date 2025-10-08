Ovo meso je najgore koje možete da pojedete?

Mnogi lekari preporučuju da smanjimo unos crvenog mesa.
Koje meso je najbolji izbor?
Na ovo pitanje odgovorio je gastroenterolog Vojislav Perišić tokom ranijeg gostovanja u programu Prve televizije.
"Svaki dan za ručak treba jesti parče mesa, možete jesti i soju, ali ja ne volim soju. Najkvalitetnije meso, da vam kažem, kada uđete u američku mesaru, najčešće se jede govedina. A ne teletina ili junetina. Zašto? Veoma je crveno, što govori o sadržaju gvožđa, a gde ima gvožđa ima i cinka.
Kada uzmete parče govedine, često imate beličastu mast, zdravo je, ima vitamin D. Govedina je daleko bolja od svinjetine. Uzmite samo but od svinje, a kada se osuši, pojedite samo crveni deo", rekao je doktor.
Koje meso treba da izbegavamo?
Iako je meso često neophodan izvor proteina za naše telo, neke vrste mesa treba izbegavati zbog sadržaja masti. Oni mogu da izazovu nakupljanje lošeg (LDL) holesterola koji može dovesti do začepljenja arterija i srčanih oboljenja.
Postoje četiri vrste mesa koje treba da izbacimo iz ishrane.
Odrezak
Klasični ribnjak sadrži 11 grama zasićenih masti i jedan gram trans masti na porciju od 115 grama, dok filet minjon ima 10 grama zasićenih masti po porciji iste težine. Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih hranljivih materija kao što su gvožđe i proteini, prekomerna konzumacija, posebno masnih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima.
Doktorka Kezija Džoj kaže da masni komadi crvenog mesa, kao što je biftek, mogu izazvati upalu u telu i povećanje telesne težine kada se jedu u velikim količinama. Oni su bogati zasićenim mastima, što može da poveća nivo lošeg holesterola (LDL) i doprinese srčanim oboljenjima.
Jagnjetina
Iako mnogi ne mogu da zamisle slavlje bez jagnjetine, ona takođe nije jedna od zdravih opcija. Sadrži 11 grama zasićenih masti po porciji od 115 grama, a jagnjeća plećka i kotleti sadrže 9 grama masti po istoj porciji.
Jagnjetina je takođe crveno meso, koje se preporučuje da se konzumira najviše jednom nedeljno, posebno ako imate visok holesterol ili porodičnu istoriju kardiovaskularnih bolesti. Ako pripadate ovoj grupi, bilo bi dobro da ovo meso potpuno izbacite iz ishrane.
Svinjska rebra
Da, znamo, veoma su ukusna i mnogima su posebno slatka za grickanje, ali su toliko masna da se to može videti golim okom. Uz porciju od 115 grama rebara, u organizam ćete uneti čak 13 grama zasićenih masti.
Kobasice
Mesni proizvodi se nalaze na skoro svakoj listi namirnica koje nisu dobre za naš organizam. Sušene kobasice sadrže šest grama zasićenih masti na porciju od 50 grama, kao i ogromnih 350 do 500 miligrama natrijuma.