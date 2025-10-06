Nikada ne nosite ovo na aerodrom: Snimak putnice na bezbednosnoj kontroli ima 1,8 miliona pregleda

Izbor najpopularnije garderobe može da vas pošalje na detaljnu bezbednosnu kontrolu na aerodromu.

Izvor: MONDO

Za mnoge putnike podrazumeva se da za let biraju udobnu odeću. Fej je takođe želela da joj bude prijatno. Odabrala je bodi marke Skims, brenda u vlasništvu Kim Kardašijan i široku trenerku. Međutim, pokazalo se da je to bio pogrešan potez.

Kada je stigla do bezbednosne provere i stavila svoje stvari na pokretnu traku, došao je red da prođe kroz detektor metala. Čim je to učinila, uređaj je počeo da pišti, a Fej su pozvali na dodatnu, detaljnu kontrolu. Cela situacija sa aerodroma snimljena je i objavljena na TikTok-u.

"Ne nosite Skims bodi na aerodrom!", upozorila je.

Na snimku se vidi kako službenik bezbednosti sprovodi temeljnu proveru, obraćajući posebnu pažnju na predeo između nogu.

"Moja devojka nije ništa rekla kada su se upalili detektori metala, pa su morali da je pregledaju", napisao je partner putnice.

Snimak je za kratko vreme postao viralan i sakupio čak 1,8 miliona pregleda. Kako navodi The Sun, Fej je objasnila da je razlog za aktiviranje detektora bio - metalni dugmići na njenom bodiju.