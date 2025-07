Nagli skok šećera na putovanju: Probajte jednu stvar na odmoru i to odmah posle obroka

Istraživanja pokazuju da fizička aktivnost nakon obroka pomaže snižavanju nivoa šećera u krvi.

Putovanja nisu samo nova iskustva i avanture, već i izazovi kada je reč o očuvanju zdravih navika. Stručnjaci ističu da osobe koje imaju dijabetes, mogu da imaju posebne poteškoće u kontroli nivoa šećera u krvi tokom putovanja. Ipak, pokazalo se da čak i kratka šetnja nakon obroka može značajno da pomogne u održavanju glikemije na optimalnom nivou.

Putovanje s dijabetesom

Promena sredine, neredovni obroci i ograničen pristup zdravoj hrani mogu da poremete svakodnevnu rutinu, što otežava kontrolu glukoze, posebno kod osoba sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom. Stručnjaci poručuju da postoji jednostavan i besplatan način da podržite svoje telo. Prošetajte posle jela.

Istraživanja pokazuju da fizička aktivnost nakon obroka pomaže snižavanju nivoa šećera u krvi. Redovne šetnje posle jela već su standardna preporuka za osobe s dijabetesom. Osim toga, hodanje pomaže glukozi da iz krvi pređe u mišiće, gde se koristi kao izvor energije. Tako dolazi do manjeg porasta šećera posle obroka i smanjuje se rizik od naglog pada glukoze kasnije.

Kako šetnja posle jela utiče na nivo šećera?

Nakon jela, telo razlaže ugljene hidrate, što prirodno podiže nivo glukoze. Kod osoba sa dijabetesom, ovaj mehanizam može da bude poremećen, pa nivo šećera postaje previsok. Tokom putovanja, kada je zdrav obrok teže dostupan, ovaj problem postaje još izraženiji.

Obratite pažnju

Jedno istraživanje je pokazalo da su osobe bez dijabetesa, koje su na svakih 20–30 minuta šetale po 2 do 5 minuta, imale niži nivo glukoze. Šetnja ne samo da pomaže mišićima da iskoriste glukozu, već i povećava osetljivost organizma na insulin. Studije ukazuju da ova navika može da donese pozitivne efekte i do 24 sata nakon aktivnosti. Što je šetnja duža, to su koristi veće, kako neposredno nakon obroka, tako i u narednim satima.

Stres tokom putovanja - zbog gužvi, promene okoline ili napornog rasporeda - može dodatno da utiče na nivo šećera. U stresnim situacijama telo luči kortizol, koji podiže šećer u krvi i smanjuje efikasnost insulina. Fizička aktivnost, uključujući šetnju, pomaže u smanjenju ove reakcije i pozitivno deluje na glikemiju.

Još načina da kontrolišete šećer dok ste na putu

Šetnja posle jela nije jedina korisna navika. Stručnjaci preporučuju i sledeće: