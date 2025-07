Vozači čim uđu u auto odmah pale klimu, a to je velika greška: Evo kako da rashladite vozilo, a da ga ne oštetite

Šest primjera dobre prakse vozača.

Kada stignu ljetnje vrućine, vozači obično zaboravljaju ili ne znaju kako se pravilno koristi klimatizaciju u kolima, pa tako onda kada je najpotrebnija, ona ne radi dobro. Iskustva vozača su tako pokazala koja bi trebalo da bude praksa neupućenim vozačima makar kada je u pitanju upotreba klime u vozilima tokom toplih ljetnjih mjeseci.

Tako se izdvojilo šest primjera dobre prakse vozača koji istovremeno znatno smanjuju vjerovatnoću kvarova kola, dok vozačima osiguravaju boravak u rashlađenom vozilu tokom ljeta:

1. Ne uključujte odmah klimatizaciju kad pokrenete motor

Jedan od najkorisnijih savjeta kada je u pitanju stvaranje manjeg stresa na kompresoru je da ne pokrećete klimatizaciju odmah nakon što ste pokrenuli vaše vozilo, jer je to način stvaranja preopterećenja. Uključite klimatizaciju bar 30 sekundi nakon pokretanja motora. Isto se preporučuje i kada je u pitanju gašenje: isključite klimatizaciju nekoliko minuta prije nego što treba da stignete na vašu destinaciju.

2. Postupno pojačavajte rad

Vozači imaju praksu da čim uđu u automobil uključe klimu u punoj snazi kada je napolju vruće. Preporuka stručnjaka je da se to ne radi, jer se tako najlakše ošteti rashladni sistem. Najbolje bi bilo da provjetrite unutrašnjost automobila prije nego što uđete, a kada počenete da vozite postepeno povećavate snagu klimatizacije. Idealna temperatura u automobilu bi trebalo da se kreće između 21 i 23 stepena.

3. Koristite dugme za recirkulaciju

To je dugme na kojem je nacrtan automobil s malom strelicom koja se vraća. Njegova je svrha da, umjesto da uzima vazduh spolja, sistem ponovno koristi vazduh koji se već nalazi unutar kabine. Preporuka je da se ovo ne praktikuje često jer se na taj način vazduh razrijedi i napuni vlagom, ali je korisntan za hlađenje unutrašnjosti kada je napolju zaista vrelo.

4. Provjerite u kakvom je stanju akumulator

Ovo je jedan o vitalnih djelova automobila, pošto od njegove ispravnosti zavisi kako će klimatizacija u vašem automobilu da radi. Redovno ih provjeravajte. Ako je akumulator jako star, vjerovatno ćete primijetiti kvarove u kapacitetu hlađenja.

5. Otvori za ventilaciju

I unutrašnji otvori za ventilaciju i spoljna rešetka su najpristupačniji djelovi sistema za hlađenje, a mnogi zaborave da ih prekontrolišu. Ako hoćete da protok vazduha bude ispravan, morate stalno da ih održavate vrlo čistim: osiguraćete duže trajanje uređaja u optimalnim uslovima, a posebno je važnošto će daleko manje nečistoća i bakterija dospijeti u vaše respiratorne organe!

6. Ne palite klimatizaciju na kratkim relacijama

Na kratkim relacijama paljenje klima uređaja ne doprinosi toliko brzom rashlađenju. Vazduh neće uspjeti da se ohladi, a vi ćete već morati da izađete iz automobila. Preporučuje se da u takvim situacijama otvorite prozor, jer će pri ograničenim, malim brzinama, aerodinamički otpor uzrokovan otvorenim prozorima provjetriti i rashladiti auto.

Pun rezervoar smanjuje kvarove u kolima?

Dodatno, kada su u pitanju loše prakse vozača koje dovode do kvarova, primijećeno je da vozači izbjegavaju da voze s punim rezervoarom, kao i navika da isti zbog nedostatka vremena ne dopune gorivom. Takav pristup se nije pokazao kao dobar, što tvrdi i većina iskusnih vozača. Ako imate manje od četvrtine punog rezervoara, pumpa će se jako zagrijati i indirektno otkazati prije svog "roka". Štaviše, vožnja sa uglavnom praznim rezervoarom za gorivo stvara kondenzaciju, a ova pojava razblažuje gorivo i izaziva rđu. To dalje dovodi do drugih problema.

Održavanje četvrtine rezervoara punom produžiće životni vijek komponenti sistema za gorivo.