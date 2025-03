Ljudi se kažnjavaju zbog jedne čaše alkohola, nevezanog pojasa ili prekoračenja brzine na autoputu, dok se u isto vrijeme žmuri na bahato divljanje ulicama gradova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svakodnevno smo svjedoci velikog broja saobraćajnih nezgoda, mnogo nedužnih ljudi strada, ali i onih koji svojom krivicom dovedu do toga.

A šta je reakcija na to? Prazna priča i reakcija nadležnih bez ikakvih rezultata koju gledamo godinama.

Koliko puta vam se samo desilo da prelazite ulicu na pješačkom prelazu i da auto ide na vas i da vidite pogled vozača koji gleda kroz vas?

Pješaci konstantno stradaju, a razlog sigurno nije samo neprilagođena brzina nego prevashodno sebičnost i nevaspitanje vozača koji su sve vise odsutni glavom u saobraćaju i koji su sami sebi jedino bitni.

Koliko puta vam se u zadnje vrijeme desilo da neko našim ulicama naleti pri preticanju na vas koji vozite regularno?

Obično su to mlađi ljudi bez tablica na kolima, koji misle da ce izgraditi kao neki imidž "kralja ulica i brze vožnje", a ustvari se to u većini slučajeva zavrsi tragično, jer su uglavnom to ipak samo loši vozači.

Svako da sebi oduška da nagazi gas i naravno da su, s obzirom na karakteristike i sigurnosne opcije današnjih automobila, ograničenja brzine na našim cestama nevjerovatno niska i zastarjela, ali prvo moramo poći od sebe i biti bolji ljudi i brinuti o sigurnosti ljudi koje vozimo, kao i o drugim učesnicima u saobraćaju.

S druge strane ljudi se kažnjavaju zbog jedne čaše alkohola, nevezanog pojasa ili prekoračenja brzine na autoputu, dok se u isto vrijeme žmuri na bahato divljanje ulicama gradova.

I izgleda da je u odsustvu humanosti počeo da vlada zakon džungle, gdje slabiji strahuje za život od jačeg.

Biciklisti i vozači trotineta koji godinama kritikuju vozače automobila i ukazuju na svoju bezbjednost su nažalost upravo ti koji osjetivši se jaći, bijes iskaljuju na pješacima vozeći divljački trotoarima.

Rješenja bez svih nas nema. Nadležni da pređu sa plitke marketinške priče na djela, a mi da svako pođe prvo od sebe i da odluči da bude bolji čovjek i savjestan član zajednice u kojoj živi.



